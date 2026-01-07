Florin Tănase a numit „meciul anului” 2026: „E cel mai important”

ADVERTISEMENT

Naționala României va juca pe 26 martie 2026 la Istanbul contra Turciei în semifinala barajului de calificare pentru Cupa Mondială, urmând a întâlni în finală Slovacia sau Kosovo în cazul în care se va impune. Florin Tănase e de părere că partida din Turcia este „meciul anului”.

Florin Tănase a numit „meciul anului” 2026

Florin Tănase a vorbit despre partida pe care prima reprezentativă a României o va disputa pe stadionul celor de la Beșiktaș în luna martie. „Cred că o să fie clar meciul anului, cel mai important. Trebuie să fim pregătiți la ora meciului, să ajungem bine, încrezători și eu cred că șansele sunt 50-50”, a afirmat fotbalistul FCSB-ului.

Campioana României se află în această perioadă într-un cantonament în Antalya, iar vineri, 9 ianuarie, va disputa singurul amical al perioadei de pregătire, contra celor de la Beșiktaș, echipă la care evoluează mai mulți jucători din naționala Turciei, precum portarul Mert Gunok sau mijlocașul Orkun Kokcu. „Te întâlnești cu jucători cu care ai putea să te întâlnești și în martie”, a spus .

Florin Tănase, jucător de bază pentru Mircea Lucescu la echipa națională

a ratat campania de Liga Națiunilor din 2024 din cauza unor probleme musculare, dar mai apoi a evoluat în aproape toate partidele disputate de echipa pregătită de Mircea Lucescu în grupa preliminară pentru Cupa Mondială. Singurul joc la care acesta nu a făcut parte din lot a fost cel cu San Marino din martie 2025 (5-1), fiind lăsat pe bancă mai apoi pentru duelul cu Austria de la București (1-0).

În cele 6 partide disputate în campania de calificare, Tănase a reușit să marcheze două goluri, ambele în iunie, în eșecul cu Austria (1-2) și în succesul cu Cipru (2-0). „Decarul” campioanei FCSB a oferit și o pasă decisivă, pentru reușita lui Ștefan Baiaram din ultima partidă a grupei, 7-1 cu San Marino.

