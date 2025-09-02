Florin Tănase a răbufnit în cantonamentul echipei naționale: „Așa se întâmplă în fiecare an”

Tricolorii s-au reunit luni după-amiaza la Mogoșoaia, înainte de duelurile cu Canada și Cipru. A fost veselie mare la baza sportivă. Sute de copii au fost prezenți și au făcut poze cu favoriții săi.

A fost tensiune mare în Gruia. Jucătorii ambelor echipe s-au plâns de arbitraj, iar Florin Tănase a fost unul dintre cei mai vocali. Faza din finalul meciului, când centralul partidei nu i-a acordat un penalty campioanei, l-a lăsat cu gura căscată.

Concret, Sebastian Colțescu l-a trimis pe Abeid la vestiare după ce l-a lovit în figură pe Adrian Șut. Totuși, arbitrul nu a acordat penalty pentru FCSB, întrucât mingea nu era încă în joc în momentul contactului.

Florin Tănase: S-a văzut foarte clar. Așa se întâmplă în fiecare an

Florin Tănase aștepta un penalty sau, măcar, repetarea loviturii de la colțul terenului, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, întrucât meciul a fost reluat cu o minge de arbitru. Prezent la Mogoșoaia, mijlocașul de la FCSB a declarat că încă e dezamăgit de felul în care a fost oficializat duelul cu rivalii de la CFR.

„Suntem bucuroși că suntem din nou împreună, avem gânduri bune și rămâne să ne pregătim bine. Fiecare meci e important când joci la echipa națională. Avem două meciuri și trebuie să le luăm pe rând, să le câștigăm.

În sport, după un meci, trebuie să uiți foarte repede, să treci peste rapid. Ți-l mai amintești pe ăla de aseară (n.r. penalty-ul neacordat de la CFR – FCSB 2-2)? E imposibil de uitat. S-a văzut foarte clar. Așa se întâmplă în fiecare an. Apoi o să greșească în favoarea noastră și o să se zică că ne ajută”, a declarat Florin Tănase.