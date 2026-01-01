Florin Tănase a revenit în Emiratele Arabe Unite de Revelion! Cum și-au petrecut fotbaliștii de la FCSB seara de Anul Nou

ADVERTISEMENT

După un an plin, în care au atins un număr impresionant de meciuri, jucătorii celor de la FCSB se bucură de zilele libere primite cu ocazia pauzei de iarnă. În seara de Anul Nou, unii dintre ei au ales să plece departe de România, în timp ce alții s-au mulțumit să-și petreacă noaptea acasă, alături de prieteni și familie.

Florin Tănase a revenit în Golf de Anul Nou! Unde și-au petrecut fotbaliștii de la FCSB Revelionul

Florin Tănase și-a petrecut o perioadă din carieră în zona arabă, însă acum a revenit în România, la FCSB, pentru a-și dezvolta afacerile imobiliare pe care le are în România. Cu ocazia trecerii în anul 2026, mijlocașul campioanei en titre a revenit în Golf, mai exact în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, unde a petrecut alături de soția sa, Medeea, de fiul său și de mai mulți prieteni.

Un alt fotbalist care a ales să-și petreacă Revelionul departe de Europa a fost Daniel Bîrligea, care a plecat alături de iubita sa Antonia în Kenya. Cei doi s-au filmat la 00:00 sărutându-se, iar în fundal cerul era cuprins de focuri de artificii.

Vali Crețu, veteranul celor de la FCSB, și-a petrecut noaptea de Revelion alături de soție și cele două fiice ale sale, în timp ce Ștefan Târnovanu s-a afișat pe Instagram alături de iubita sa și mai mulți prieteni. Adrian Șut a ales ca seara dintre ani să fie mai liniștită, așa că a ales să și-o petreacă acasă, alături de soția sa și de alți doi prieteni.

Care sunt planurile lui Gigi Becali pentru 2026: „Vom câștiga Europa League”

În stilul său optimist dus în extrem, patronul „roș-albaștrilor” își dorește de la noul an ca FCSB să câștige Cupa României, SuperLiga, cât și Europa League, lucru aproape imposibil de realizat, dar care i-ar aduce direct calificarea în Liga Campionilor.

„(n.r. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci. O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League!

Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor. Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.