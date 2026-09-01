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În ziua în care și-a pus semnătura pe un contract cu Omonia Nicosia românul Florin Tănase a fost în centrul atenției. De un mare interes s-a bucurat și soția acestuia, Medeea, care a postat o imagine specială pe rețelele de socializare.

Ce a făcut soția lui Florin Tănase când fotbalistul a semnat cu Omonia Nicosia

Florin Tănase (31 de ani) a plecat din România pentru o nouă aventură în domeniul profesional. Jucătorul de fotbal a fost unde va evolua pentru următoarele două sezoane. Sportivul a stârnit multe reacții, inclusiv din partea lui .

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În schimb, fostul „decar” al lui FCSB a plecat cu scandal din România, dar și-a găsit destul de repede echipă. De acum înainte sportivul român va purta numărul 17 pe tricou, anterior având 11. În plus, beneficiază de un mare sprijin din partea femeii cu care are un băiat. Cei doi au o relație sentimentală de lungă durată.

Partenera de viață a fotbalistului român, Medeea (30 ani), îl susține necondiționat. Tânăra l-a însoțit în deplasarea pe care a făcut-o peste hotare, tocmai în Cipru. Ajunsă în Nicosia frumoasa șatenă a recurs la o postare simplă prin care își arată dragostea și sprijinul pentru sportiv. A distribuit o imagine sugestivă din oraș.

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La secțiunea Stories de pe Instagram a pus o fotografie cu o zonă pietonală modernă a unui bulevard celebru. Concret, este vorba de Bulevardul Arhiepiscopului Makarios al III-lea care se distinge după stâlpii mici de delimitare negri de pe marginea trotuarului. Un alt element expresiv este reprezentat de designul dungilor de pe asfalt.

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În plus, poza arată o clădire rezidențială înaltă cu balcoane curbate. Imobilul de tip 360 Nicosia este vizibil instant și niciun trecător nu-l poate trece cu vederea. Cu siguranță, soția lui Florin Tănase a ajuns și în alte locuri, orașul dispunând de multe atracții turistice. Bisericile, parcurile și muzeele sunt cele mai importante obiective.

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Atracțiile din orașul în care a semnat Florin Tănase

Nicosia este orașul în care Florin Tănase își va desfășura activitatea în perioada următoare. Fotbalistul și familia sa se vor bucura de o experiență incredibilă, destinația fiind renumită pentru peisajele sale uimitoare. Observatorul Turnului Shacolas este un punct de observație de unde oamenii pot vedea locul de sus.

Zidurile venețiene sunt impresionante pentru că înconjoară orașul vechi. De asemenea, cartierul Chrysaliniotissa este perfect pentru plimbări și pentru a descoperi casele tradiționale, grădinile și meșteșugurile locale. Parcul Eleftheria Square este potrivit pentru cei mici, în timp ce adulții vor intra sigur în magazinele cu suveniruri.

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Printre atracții se mai numără poarta Famagusta, un loc excelent pentru poze instagramabile, și palatul Arhiepiscopal care are edificii magnifice și grădini superbe. În plus, muzeul Municipal Leventis din Nicosia nu trebuie ratat pentru că are expoziții care documentează dezvoltarea orașului din antichitate până în prezent.

Mai mult decât atât, ultima capitală divizată din Europa, Nicosia, este situată de-a lungul râului Pedieos, în centrul Câmpiei Mesaoria. Orașul unde va locui Florin Tănase împreună cu soția și fiul lor are în partea de nord Munții Kyrenia, iar la sud lanțul muntos Troodos. Regiunea este încărcată de istorie și îmbină influențele estice și vestice.