Sport

Florin Tănase a spus totul! În ce condiții pleacă de la FCSB: „E a doua casă. O să iau în calcul”. Video

Florin Tănase, jucătorul celor de la FCSB, care este și golgheterul echipei bucureștene, a vorbit despre viitorul său și a dezvăluit locul unde s-a simțit foarte bine.
Mihai Alecu
27.12.2025 | 15:32
Ce spune Tănase despre o plecare de la FCSB
Zvonurile cu privire la viitorul lui Florin Tănase au început să vorbească despre o posibilă plecare a acestuia, în iarnă, de la FCSB, însă fotbalistul are un mesaj clar pentru fani.

Pleacă Tănase de la FCSB? Ce spune jucătorul campioanei României

Tănase a vorbit despre posibilitatea ca el să plece de la formația roș-albastră și recunoaște că ar lua în considerare o ofertă din zona arabă, însă în același timp anunță că se simte foarte bine la trupa condusă de Elias Charalambous.

„Da, putem spune că în Emiratele Arabe Unite e a doua casă. Ne-am simțit foarte bine, ne place foarte mult modul în care suntem primiți, în care suntem tratați. Nu, nu se pune problema acum de un transfer, doar dacă vine o ofertă foarte, foarte bună o să o iau în calcul. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult acum”, a spus Florin Tănase.

Florin Tănase a recunoscut că face sacrificii pentru fotbal

Devenit tată, jucătorul de la FCSB a dezvăluit că are dificultăți pentru că nu are suficient timp să petreacă alături de familie. „Copilul îmi spune că vrea să stau mai mult timp cu el, dar asta e viața, fotbalul cere sacrificii”, a mai spus Florin Tănase.

Florin Tănase este alături de Medeea, pe care o cunoaște de când erau adolescenți, iar cei doi formează un cuplu de mulți ani. Din 2021 s-au logodit, iar din 2022 a devenit tatăl unui băiețel.

Interes pentru transferul lui Florin Tănase. Declarația dată de Florin Vulturar

Agentul de casă al celor de la FCSB, Florin Vulturar, a recunoscut că există interes pentru căpitanul trupei patronate de Gigi Becali.

„Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume. Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a declarat agentul Florin Vulturar.

Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase a evoluat în afara României pentru Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite, și pentru Al-Okhdood, din Arabia Saudită, iar din vara lui 2024 s-a întors la FCSB cu care a luat titlul în sezonul trecut.

