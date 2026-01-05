Florin Tănase a vorbit despre obiectivul FCSB-ului în 2026 și i-a transmis un mesaj lui Valeriu Iftime: „Sperăm să i se confirme!”

ADVERTISEMENT

FCSB trebuie să tragă din greu odată ce campionatul se va relua. Bucureștenii au puncte importante de recuperat pentru a ajunge în play-off. Florin Tănase a vorbit despre obiectivul echipei sale în acest an.

Ce obiectiv are FCSB în 2026

Prima parte a anului trecut a însemnat pentru FCSB o perioadă de glorie, cu rezultate mari în Europa și cu un nou titlu cucerit în SuperLiga, și mai convingător decât precedentul. A doua parte a anului, care a coincis cu actualul sezon competițional, a fost în antiteză.

ADVERTISEMENT

„Roș-albaștrii” au dezamăgit în ambele competiții, iar acum au mult de muncit, mai ales în campionat, unde mai multe echipe au trecut în fața lor și luptă pentru play-off. a spus ce obiectiv are echipa lui în acest an.

„Principalul n-are cum să fie (n.r. titlul, ca obiectiv). Ne-am fixat un alt obiectiv, intermediar să zic așa. Play-off-ul, dacă îl vom obține și după te gândești. Dar dacă nu vom intra în play-off…

ADVERTISEMENT

Când nu ești în play-off, cum să vorbești despre titlu? După râde lumea de tine. ‘Cum, mă, tu nu ești în play-off’. Se poate să nu ajungi în play-off și tu să vorbești de câștigarea campionatului…

ADVERTISEMENT

Vorbim de play-off pentru că trebuie să ajungem acolo și automat orice echipă ajunge în play-off are șanse matematice la titlu”, a spus Florin Tănase.

Mesajul lui Florin Tănase pentru Valeriu Iftime

Valeriu Iftime, , a avut o declarație foarte interesantă pentru , spunând că: „FCSB dacă intră în play-off, atunci crocodilul ne va mânca pe toți. Vor veni ca un tăvălug peste noi”. Florin Tănase a auzit ce a spus patronul lui FC Botoșani și i-a transmis un mesaj acum.

ADVERTISEMENT

„(n.r. despre declarația lui Valeriu Iftime, că FCSB va distruge tot în play-off, dacă se califică) Sperăm să i se confirme domnului Iftime. Ne bucurăm că ne apreciază. Știe fotbal înseamnă!”, a mai spus fotbalistul de la FCSB.