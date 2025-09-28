Florin Tănase a vorbit despre relația sa cu Darius Olaru după FCSB – Oțelul 1-0: „Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă”

. , care a transformat o lovitură de la 11 metri obținută de Juri Cisotti. La final, golgheterul celor de la FCSB a vorbit despre succesul obținut, dar și despre așa-zisul conflict cu Darius Olaru.

Florin Tănase a vorbit despre relația sa cu Darius Olaru

După partida pierdută de FCSB contra lui FC Botoșani, în care Florin Tănase nu i-a predat banderola lui Darius Olaru în momentul în care căpitanul obișnuit al echipei a intrat pe teren, . Mai apoi, au apărut informații privind un așa-zis conflict între cei doi jucători, dar Tănase a refuzat să comenteze.

„Astea sunt lucruri pe care… Nu trebuie să comenteze și oamenii? Ce să facă? Dacă nu spui nimic, nu ești băgat în seamă”, a afirmat golgheterul campioanei după victoria cu Oțelul. Tănase a analizat mai apoi și succesul obținut de FCSB. „O victorie foarte importantă pentru noi. Aveam nevoie de cele trei puncte pentru a mai putea spera la play-off.

Este a doua victorie la rând fără gol primit (n.r. după 1-0 cu Go Ahead Eagles), e important pentru viitor acest lucru. Jucam împotriva unei echipe care joacă fotbal, e echipa care a bătut Universitatea Craiova etapa trecută, echipa de pe primul loc. Era un meci greu, ne bucurăm că am câștigat. Trebuie să privim înainte și să legăm victoriile”, a afirmat internaționalul român, conform .

Alexandru Pantea: „Nu sunt în măsură să aleg. La vârsta mea, oriunde mă pune, trebuie să joc”

Alexandru Pantea a fost din nou integralist pentru FCSB în victoria cu Oțelul. La final, tânărul apărător, care a fost afectat de accidentări în stagiunea precedentă, a afirmat că este dispus să evolueze pe orice post, în funcție de nevoile echipei. „Sunt două meciuri în care nu am luat gol, avem nevoie mare de puncte și în campionat și în Europa. Nu sunt în măsură să vorbesc despre joc, eu sunt un copil.

Îi mulțumesc antrenorului că îmi dă încredere, asta contează la vârsta mea, să joc, să îmi fac treaba oriunde joc, stânga, dreapta. Nu sunt în măsură să aleg. La vârsta mea, oriunde mă pune trebuie să joc. A fost o perioadă nasoală, nu e ușor să te accidentezi, apoi să revii și să te accidentezi. Acum sunt sănătos și sper să continui tot așa”, a afirmat fundașul pentru sursa menționată.