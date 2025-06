Florin Tănase a zis tot la interviu după România – Cipru 2-0: „Portarul a recunoscut că a fost fault!” + „Iau în calcul plecarea de la FCSB”

După golul marcat contra Austriei în eșecul suferit de „tricolori” la Viena (1-2), . Fotbalistul FCSB-ului a tras concluziile după victoria de pe Arena Națională.

Ce a declarat Florin Tănase după golul marcat în România – Cipru 2-0

Florin Tănase a fost omul principal al finalului de primă repriză, alături de Dennis Man. În minutul 38, Chiricheș l-a lansat cu o pasă senzațională pe coechipierul său de la FCSB, care a căzut pe gazon după un duel cu portarul Mall. „Centralul” Rumsas a urmărit timp de mai multe minute reluări cu faza pe monitorul VAR, însă a decis să nu îl elimine pe goalkeeper.

După câteva minute, Tănase a deschis scorul. „Tricolorii” au plecat pe contraatac după un corner al Ciprului, iar Dennis Man a avansat până în careu, de unde i-a pasat simplu fostului său coleg de la FCSB, care a finalizat fără emoții. , iar România a obținut o victorie importantă în preliminarii.

Florin Tănase a vorbit la final despre cele întâmplate în partida de pe Arena Națională. „Aveam nevoie de această victorie. Știam că nu va fi ușor. Cipru e o echipă mult schimbată față de meciurile din trecut. După părerea mea, joacă un fotbal combinativ, încearcă să aibă posesia. Dar noi i-am blocat în seara asta, a avut o situație doar pe o greșeală de ale noastre.

„Toate arbitrajele sunt împotriva noastră”

Toate arbitrajele sunt împotriva noastră. Portarul celor de la Cipru a recunoscut că a fost fault. Numai arbitrul nu a văzut. E greu când pleci într-o campanie cu un dezavantaj atât de mare, cum a fost și cu Bosnia, am avut un penalty clar.

Mă bucur că am reușit să marchez în ambele meciuri. Echipa avea nevoie de reușite. Sunt bucuros, aceste goluri îmi dau încredere”, a declarat mijlocașul, care a ajuns la trei reușite pentru prima reprezentativă, în 19 meciuri.

„Mai am un an de contract cu FCSB, nu se pune problema să prelungesc”

Florin Tănase a vorbit și despre viitorul său la FCSB. Acesta a recunoscut că a „negociat” cu noul jucător al „roș-albaștrilor”, Denis Alibec, în privința numărului de pe tricou și a comentat plecarea lui Alexandru Musi la Dinamo.

„Mai am un an de contract. Nu se pune problema să prelungesc. Acum urmează să plec în vacanță, sunt discuții, rămâne să vedem. Iau în calcul situația. Da, Alibec vrea numărul 7. Are spatele mai mare, i se potrivește mai bine 77.

Cred că Musi va crește foarte mult. A demonstrat că este un jucător cu reale calități și că are toate șansele să crească. A avut ghinionul unui accidentări. Cei de la Dinamo au făcut un transfer bun”, a afirmat Florin Tănase.