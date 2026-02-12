Florin Tănase, accidentat după doar 7 minute în Universitatea Craiova – FCSB! Reacția lui Mihai Stoica

ADVERTISEMENT

Meciul dintre , din grupele Cupei României, a fost unul care a adus mari probleme pentru bucureșteni încă din start.

Florin Tănase, accidentat în duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB

La nici 7 minute de când a fost fluierul de start al confruntării din Bănie, după un corner, Florin Tănase s-a pus pe gazon și a făcut semn că nu mai continua partida. Golgheterul campioanei României părea că are probleme de natură musculară și ceea ce a simțit i-a făcut și pe medicii echipei să confirme că jucătorul trebuie înlocuit. Acesta a plecat la vestiare, în minutul 30, cu o pungă de gheață la gamba piciorului stâng. Decarul celor de la FCSB a fost înlocuit cu Mihai Lixandru, însă cu o întârziere.

Bucureștenii au jucat timp de aproximativ 5 minute cu un om mai puțin pe teren, timp în care Universitatea Craiova a profitat de acest aspect și a deschis scorul. Adrian Rus a primit mingea la 30 de metri de poarta adversă, a șutat puternic, iar Matei Popa a fost păcălit și balonul s-a dus lângă bară, asta după ce Joyskim Dawa s-a ferit și nu a respins execuția fotbalistului de la Universitatea Craiova.

Mihai Stoica a fost vizibil iritat în momentul în care Tănase primea îngrijiri medicale pe gazon și gesticula nervos, în zona lojelor, imagini surprinse pe transmisiunea live a partidei.

Tănase a fost recent accidentat și s-a tratat la vraci

Problemele de natură medicală l-au mai deranjat pe Florin Tănase în acest an, chiar după duelul cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League. El a fost absent de la 3 meciuri ale trupei bucureștene, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, în Europa League, și cu CFR Cluj, în campionat.

Acesta s-a tratat la Marijana Kovacevici, celebrul vraci din Serbia, și a fost recuperat în timp record după accidentarea musculară, și a jucat în ultimele 3 victorii din SuperLiga, cu Csikszereda, FC Botoșani și Oțelul Galați. În duelul cu gălățenii chiar a fost cel mai bun om de pe teren și a dat 3 pase de gol și un gol, iar o absență îndelungată a sa ar fi o veste teribilă pentru FCSB care duce o luptă cruntă pentru calificarea în play-off.

FCSB l-a pierdut și pe Mihai Toma înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Pentru FCSB au fost și alte vești proaste chiar înainte de startul partidei cu Universitatea Craiova. . Se pare că și pentru Mihai Toma este vorba de o problemă musculară.

Astfel, variantele pentru zona ofensivă pe care FCSB le are s-au subțiat, mai ales că trupa bucureșteană nu a mai adus un atacant, așa cum plănuise Gigi Becali.