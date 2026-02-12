Sport

Florin Tănase, accidentat după doar 7 minute în Universitatea Craiova – FCSB! Reacția lui Mihai Stoica

FCSB a început cum nu se putea mai prost meciul cu Universitatea Craiova, din Cupa României, asta după ce Florin Tănase a părăsit terenul accidentat după câteva minute.
Mihai Alecu, Tibi Cocora
12.02.2026 | 21:07
ULTIMA ORĂ
Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din grupele Cupei României, a fost unul care a adus mari probleme pentru bucureșteni încă din start.

Florin Tănase, accidentat în duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB

La nici 7 minute de când a fost fluierul de start al confruntării din Bănie, după un corner, Florin Tănase s-a pus pe gazon și a făcut semn că nu mai continua partida. Golgheterul campioanei României părea că are probleme de natură musculară și ceea ce a simțit i-a făcut și pe medicii echipei să confirme că jucătorul trebuie înlocuit. Acesta a plecat la vestiare, în minutul 30, cu o pungă de gheață la gamba piciorului stâng. Decarul celor de la FCSB a fost înlocuit cu Mihai Lixandru, însă cu o întârziere.

Bucureștenii au jucat timp de aproximativ 5 minute cu un om mai puțin pe teren, timp în care Universitatea Craiova a profitat de acest aspect și a deschis scorul. Adrian Rus a primit mingea la 30 de metri de poarta adversă, a șutat puternic, iar Matei Popa a fost păcălit și balonul s-a dus lângă bară, asta după ce Joyskim Dawa s-a ferit și nu a respins execuția fotbalistului de la Universitatea Craiova.

Mihai Stoica a fost vizibil iritat în momentul în care Tănase primea îngrijiri medicale pe gazon și gesticula nervos, în zona lojelor, imagini surprinse pe transmisiunea live a partidei.

Tănase a fost recent accidentat și s-a tratat la vraci

Problemele de natură medicală l-au mai deranjat pe Florin Tănase în acest an, chiar după duelul cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League. El a fost absent de la 3 meciuri ale trupei bucureștene, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, în Europa League, și cu CFR Cluj, în campionat.

Acesta s-a tratat la Marijana Kovacevici, celebrul vraci din Serbia, și a fost recuperat în timp record după accidentarea musculară, și a jucat în ultimele 3 victorii din SuperLiga, cu Csikszereda, FC Botoșani și Oțelul Galați. În duelul cu gălățenii chiar a fost cel mai bun om de pe teren și a dat 3 pase de gol și un gol, iar o absență îndelungată a sa ar fi o veste teribilă pentru FCSB care duce o luptă cruntă pentru calificarea în play-off.

FCSB l-a pierdut și pe Mihai Toma înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Pentru FCSB au fost și alte vești proaste chiar înainte de startul partidei cu Universitatea Craiova. Mihai Toma, anunțat titular, a fost înlocuit din primul 11 de către Octavian Popescu. Se pare că și pentru Mihai Toma este vorba de o problemă musculară.

Astfel, variantele pentru zona ofensivă pe care FCSB le are s-au subțiat, mai ales că trupa bucureșteană nu a mai adus un atacant, așa cum plănuise Gigi Becali.

