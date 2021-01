Florin Tănase, ademenit să rămână „pe viață” la FCSB. Ce salariu îi propune Gigi Becali

Florin Tănase este ademenit de Gigi Becali să rămână la FCSB cu un o nouă mărire de salariu, care i-ar face invidioși pe mare parte dintre fotbaliștii din Casa Pariurilor Liga 1.

Florin Tănase făcea un cuplu de senzație cu Dennis Man, care va avea un salariu uriaș la Parma în comparație cu banii pe care îi câștigă orice fotbalist din campionatul României, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Florin Tănase rămâne în acest moment numărul unu în echipa lui Toni Petrea, iar Gigi Becali încearcă să îi facă pe plac căpitanului pentru ca acesta să rămână să câștige titlul cu FCSB.

Gigi Becali: „Nu mai vând, gata. Uităm de campionat?”

Gigi Becali este decis să păstreze intact nucleul de jucători după plecarea lui Dennis Man și a declarat că pentru „perla” Florin Tănase nu a avut nicio ofertă concretă, dar oricum nu ar lua în calcul o plecare a acestuia: „Pentru Tănase nu a venit nicio ofertă. Oricum nu mai pleacă nimeni, pentru că trebuie să luăm campionatul. Nu mai vând, gata. Uităm de campionat?”, a spus patronul FCSB la Pro X.

Patronul FCSB-ului nu își face griji nici pe viitor și e sigur că va mai da lovitura și cu alte transferuri, mai ales că are foarte mulți puști talentați la academia clubului: „Eu am marfă de lux în academie, sunt tineri de 15, 16, 17 ani care pot deveni mari fotbaliști. Dar problema e că trebuie să îmbinăm, nu pot să-i dau pe toți și să rămân doar cu tineri. Trebuie și experiență în echipă”, a mai spus Becali.

Gigi Becali vrea să îi mărească salariul lui Tănase

Gigi Becali are o strategie prin care vrea să îl facă pe Florin Tănase la FCSB, deși jucătorul a refuzat să prelungească contractul. Latifundariul din Pipera nu vrea să îl dea la o echipă fără „pedigree” și vrea să plece la o echipă bună, la fel ca Dennis Man: „Tănase, de exemplu, dacă văd că are oferte de la echipe mici, îi zic ‘Tănase, ia vino mă, tată, încoace. Cât ai tu salariu? Păi ia 30.000 de euro sau 35.000 pe lună și rămâi la mine’. De Tănase am nevoie neapărat”, a spus Gigi Becali la Pro X.

După ce Gigi Becali a anunţat că Florin Tănase ar refuza prelungirea contractului cu FCSB, Giovani Becali a intervenit şi a precizat că fotbalistul va respecta acordul care expiră în 2023 şi nu are de gând să-l trădeze pe patronul liderului din Liga 1: „Tănase va respecta contractul și sigur se va pune de acord cu patronul, mai ales că între ei este o relație mai specială. Eu sunt convins că, dacă va avea ofertă concretă de 3.000.000 de euro, Gigi Becali îi va da drumul”, a spus Giovani Becali, cel care a facilitat transferul lui Man la Parma.

Ba, mai mult, nici Florin Tănase nu are de gând să îl lase pe patronul FCSB cu „ochii în soare”, deși Becali a pus la punct o strategie pentru a nu-l pierde liber de contract: „Nea’ Giovani, nu mă grăbesc. Să vedem în vară unde suntem. Poate luăm titlul, poate mergem în grupele cupelor europene. Eu nu îl trădez pe nea Gigi”, a declarat Giovani Becali potrivit prosport.ro.