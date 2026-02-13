Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv

Ce se întâmplă cu Florin Tănase după Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Va putea juca atacantul în derby-ul de duminică din Bănie? Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Cristi Coste, Iulian Stoica
13.02.2026 | 11:50
Ce se întâmplă cu Florin Tănase după accidentarea din U Craiova - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a remizat în fața Universității Craiova, scor 2-2, în ultima etapă din Cupa României. Campioana României a suferit o pierdere mare în debutul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Florin Tănase ieșind accidentat după doar 7 minute. Va fi apt jucătorul roș-albaștrilor în derby-ul din etapa a 27-a din SuperLiga?

Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit în premieră că staff-ul de la FCSB se teme ca Florin Tănase să nu fi suferit o ruptură musculară în debutul partidei cu Universitatea Craiova. Jurnalistul a expus că Tănase va efectua vineri, 13 februarie, un RMN la Craiova, însă șansele ca acesta să joace în derby-ul din etapa a 27-a din SuperLiga sunt minime.

„O să vă dau o informație de ultimă oră despre situația lui Florin Tănase. Atacantul face un RMN azi la Craiova, așa cum a spus și Mihai Stoica. Simte o durere la gamba stângă, nu este același loc în care s-a accidentat data trecută, când a fost la Marijana.

Tuturor celor de la FCSB le este frică de o ruptură, iar șansele ca el să joace duminică, în acest moment, sunt minime. Depinde foarte mult de RMN-ul de azi la Craiova”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Tănase, cel mai important om de la FCSB în 2026

Accidentarea lui Florin Tănase vine în cel mai nefast moment. FCSB luptă pe ultima sută de metri să atingă play-off-ul, iar decarul campioanei s-a dovedit a fi decisiv în ultimele partide.

În victoria obținută la Galați, scor 1-4, Florin Tănase a ieșit la rampă cu trei pase decisive și un gol. Aflat în formă maximă, Tănase a avut ghinion în startul partidei cu Universitatea Craiova.

Cum șansele ca Florin Tănase să se afle pe teren în etapa a 27-a din SuperLiga sunt minime, Elias Charalambous și staff-ul tehnic trebuie să se reorienteze rapid. Mihai Lixandru l-a înlocuit pe Tănase în duelul cu oltenii, însă pentru meciul din campionat abordarea va fi cu totul alta, FCSB având nevoie de cele trei puncte pentru a rămâne în cărți pentru play-off.

  • 2,3 milioane de euro este cota lui Florin Tănase
  • 39 de meciuri, 12 goluri și 7 pase decisive a adunat mijlocașul în acest sezon pentru FCSB
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
