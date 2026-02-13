Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a remizat în fața Universității Craiova, scor 2-2, în ultima etapă din Cupa României. Campioana României a suferit o pierdere mare în debutul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Florin Tănase ieșind accidentat după doar 7 minute. Va fi apt jucătorul roș-albaștrilor în derby-ul din etapa a 27-a din SuperLiga?

Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit în premieră că staff-ul de la FCSB se teme ca Florin Tănase să nu fi suferit o ruptură musculară în debutul partidei cu Universitatea Craiova. Jurnalistul a expus că Tănase va efectua vineri, 13 februarie, un RMN la Craiova, însă șansele ca acesta să joace în derby-ul din etapa a 27-a din SuperLiga sunt minime.

ADVERTISEMENT

„O să vă dau o informație de ultimă oră despre situația lui Florin Tănase. A . Simte o durere la gamba stângă, nu este același loc în care s-a accidentat data trecută, când a fost la Marijana.

Tuturor celor de la FCSB le este frică de o ruptură, iar șansele ca el să joace duminică, în acest moment, sunt minime. Depinde foarte mult de RMN-ul de azi la Craiova”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase, cel mai important om de la FCSB în 2026

Accidentarea lui Florin Tănase vine în cel mai nefast moment. FCSB luptă pe ultima sută de metri să atingă play-off-ul, iar decarul campioanei s-a dovedit a fi decisiv în ultimele partide.

ADVERTISEMENT

În victoria obținută la Galați, scor 1-4, . Aflat în formă maximă, Tănase a avut ghinion în startul partidei cu Universitatea Craiova.

Cum șansele ca Florin Tănase să se afle pe teren în etapa a 27-a din SuperLiga sunt minime, Elias Charalambous și staff-ul tehnic trebuie să se reorienteze rapid. Mihai Lixandru l-a înlocuit pe Tănase în duelul cu oltenii, însă pentru meciul din campionat abordarea va fi cu totul alta, FCSB având nevoie de cele trei puncte pentru a rămâne în cărți pentru play-off.

ADVERTISEMENT