Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv

FCSB a remizat în fața Universității Craiova, scor 2-2, în ultima etapă din Cupa României. Campioana României a suferit o pierdere mare în debutul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Florin Tănase ieșind accidentat după doar 7 minute. Va fi apt jucătorul roș-albaștrilor în derby-ul din etapa a 27-a din SuperLiga?
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit în premieră că staff-ul de la FCSB se teme ca Florin Tănase să nu fi suferit o ruptură musculară în debutul partidei cu Universitatea Craiova. Jurnalistul a expus că Tănase va efectua vineri, 13 februarie, un RMN la Craiova, însă șansele ca acesta să joace în derby-ul din etapa a 27-a din SuperLiga sunt minime.
„O să vă dau o informație de ultimă oră despre situația lui Florin Tănase. Atacantul face un RMN azi la Craiova, așa cum a spus și Mihai Stoica. Simte o durere la gamba stângă, nu este același loc în care s-a accidentat data trecută, când a fost la Marijana.
Tuturor celor de la FCSB le este frică de o ruptură, iar șansele ca el să joace duminică, în acest moment, sunt minime. Depinde foarte mult de RMN-ul de azi la Craiova”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.
Accidentarea lui Florin Tănase vine în cel mai nefast moment. FCSB luptă pe ultima sută de metri să atingă play-off-ul, iar decarul campioanei s-a dovedit a fi decisiv în ultimele partide.
În victoria obținută la Galați, scor 1-4, Florin Tănase a ieșit la rampă cu trei pase decisive și un gol. Aflat în formă maximă, Tănase a avut ghinion în startul partidei cu Universitatea Craiova.
Cum șansele ca Florin Tănase să se afle pe teren în etapa a 27-a din SuperLiga sunt minime, Elias Charalambous și staff-ul tehnic trebuie să se reorienteze rapid. Mihai Lixandru l-a înlocuit pe Tănase în duelul cu oltenii, însă pentru meciul din campionat abordarea va fi cu totul alta, FCSB având nevoie de cele trei puncte pentru a rămâne în cărți pentru play-off.