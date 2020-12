Florin Tănase, amenințări pentru adversarele la titlu: ”Simt că e sezonul nostru”

Căpitanul echipei FCSB, Florin Tănase, și-a amenințat adversarele în lupta la titlu după victoria în fața Universității Craiova și crede că este sezonul formației sale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Roș-albaștrii” s-au impus cu 2-0 în Bănie și au revenit pe primul loc în Liga 1, poziție pe care au cedat-o după eșecul din runda trecută cu CFR Cluj.

Dennis Man a marcat ambele goluri și a devenit o adevărată piază rea pentru olteni, cărora le-a marcat de șase ori în ultimele zece meciuri directe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amenințările lui Florin Tănase pentru adversarele la titlu

”Mă bucur că am revenit, că sunt sănătos și mă bucură victoria. Am pierdut nemeritat la Cluj, dar important e că am revenit pe primul loc. Craiova a controlat prima repriză, dar noi i-am surprins cu acel gol. În repriza a doua am fost mult mai buni pe tranziție, dar am ratat multe ocazii. Sperăm să ne intre cu Sepsi”, a declarat Tănase.

E păcat că meciul cu Sepsi nu-l jucăm pe Arena Națională, era un avantaj pentru noi. Nu știu cum e starea gazonului la Mogoșoaia, sperăm să fie bun.

ADVERTISEMENT

Simt că poate fi sezonul nostru, simt că suntem mai puternici decât anii trecuți și cred că vom fi mai puternici după cantonamentul de iarnă. Fiecare fotbalist își doreește să joace într-un campionat mai puternic, vom vedea ce va fi”, au fost amenințările lui Florin Tănase pentru adversarele la titlu.

Mijlocașul Olimpiu Moruțan crede că formația sa putea să se impună mult mai clar: ”Ne doream să câștigăm, trebuia să luăm cele trei puncte. A fost o săptămână dificilă. Ne pare rău că am pierdut cu CFR, dar campionatul e lung și avem timp să ne luăm revanșa”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Trebuie să fim mai atenți în fața porții, nu se supăra nimeni dacă era 3-0 sau 4-0. Fiecare dintre noi ne dorim să câștigăm campionatul, dar drumul e lung”, a mai spus mijlocașul de la FCSB.