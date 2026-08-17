Florin Tănase, anunț oficial despre căpitanul FCSB: „A semnat pe doi ani. A ales cu sufletul”. E vorba de 4 milioane de euro!

ADVERTISEMENT

Florin Vulturar, impresarul lui Florin Tănase (31 de ani), a confirmat la FANATIK SUPERLIGA că internaționalul român a refuzat oferta uriașă primită din China și a semnat un nou contract cu FCSB, valabil până în 2028. De ce a decis căpitanul „roș-albaștrilor” să continue la echipa patronată de Gigi Becali (68 de ani).

Florin Tănase și-a prelungit contractul cu FCSB

Florin Vulturar a afirmat că Florin Tănase a ales cu sufletul și va continua la FCSB, grupare cu care a semnat până în 2028. Acesta avea pe masă o ofertă uriașă din China, unde putea primi peste 4 milioane de euro în următorii trei ani. „Nu se pune problema să mai plece Florin Tănase. A prelungit pe doi ani, e o clauză acolo, dar dacă vin oferte, se poate discuta și dacă nu ai clauză. El e liniștit, a fost liniștit tot timpul.

ADVERTISEMENT

A ales cu inima, sută la sută, el și-a dorit să rămână pentru că iubește acest club, și-a dorit mult. Îi ziceau și suporterii pe stradă când a fost discuția să plece, erau înnebuniți toți să rămână. A ales cu sufletul, sper să fie bine. Erau bani mulți, dar asta e situația. Așa s-a decis, așa am decis, să rămână, sper să-i fie bine. Sută la sută a ales cu sufletul, eu știu oferta, știam toate datele.

Erau peste 3 milioane de euro în doi ani, plus opțiunea de prelungire pe al treilea an și mai erau și niște bani la semnătură dacă prelungea pe al treilea an. Erau peste 4 milioane. Eu zic că e un jucător iubit la FCSB, vedeți și în țară când merge, e adulat. Sper să aibă rezultate, asta e cel mai important. Dacă nu ai rezultate, te huiduie lumea, oricine ai fi”, a declarat impresarul la FANATIK SUPERLIGA. .

ADVERTISEMENT

Florin Tănase, apărat de Mihai Stoica după startul nefast de sezon

Florin Tănase nu a avut un start pozitiv în noul sezon. Titular în 5 dintre cele 6 meciuri jucate de FCSB, căpitanul „roș-albaștrilor” a înscris un singur gol, în victoria obținută contra lui FC Argeș în prima etapă din SuperLiga. După remiza înregistrată de fosta campioană pe terenul lui Sepsi în etapa precedentă, Mihai Stoica l-a apărat pe experimentatul fotbalist.

ADVERTISEMENT

„Nu aș zice că nu a făcut un meci bun. Nu s-a antrenat trei zile, a făcut două antrenamente, totuși a dus tot meciul. L-a dus, putea să dea assist-ul la Cisotti. Trebuie să fie bine și fizic, a avut probleme și în pregătire”, a declarat oficialul FCSB-ului la emisiunea MM LA FANATIK. .

ADVERTISEMENT