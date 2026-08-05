Florin Tănase, aspru criticat de legenda lui Dinamo: „Nu-l aduceam niciodată! Distrugi grupul!”

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Relația dintre Florin Tănase și Marius Baciu la FCSB a început să se fisureze odată cu eliminarea rușinoasă din Conference League. Ultimele declarații ale experimentatului jucător, după 2-2 cu Farul, au aprins și mai tare reacțiile oamenilor din fotbalul românesc. Ioan Andone, fostul mare dinamovist, l-a pus la punct pe jucătorul de 31 de ani.

Ioan Andone l-a pus la zid pe Florin Tănase

Eliminarea din Conference League în returul cu Auda l-a făcut pe Florin Tănase Ulterior, mijlocașul celor de la FCSB a început meciul Farul din SuperLiga pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren la mijlocul reprizei secunde, în locul lui Mihai Toma. Marius Baciu, antrenorul „roș-albaștrilor”, t între el și jucătorul său.

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Totuși, după partida cu Farul Constanța a dat naștere unui nou val de interpretări. Auzind cele declarate de fotbalist, Ioan Andone nu a rezistat. „Fălcosul” a spus că influența lui asupra grupului de la FCSB este una vizibil negativă. „Eu pe Tănase nu-l aduceam înapoi niciodată! Oricât ar fi el de fotbalist, să strici un grup? Ești pe teren când iei 7 goluri, ratezi penalty. Îl lăsam să se chinuie în țările arabe. Nici arabii nu sunt proști să te păstreze dacă nu dai 10-15 goluri”, a declarat Ioan Andone, în direct la

Ce a spus Gigi Becali despre ruptura dintre căpitanul Florin Tănase și antrenorul Marius Baciu

Un asemenea eveniment petrecut la echipa sa nu putea trece neobservat de Gigi Becali. Patronul FCSB-ului a reacționat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, unde „Tu eşti fotbalist, joacă fotbal. Ce mai? Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal. Nu este normal? O să mă interesez să văd ce se întâmplă!”.

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Florin Tănase a revenit la FCSB în vara anului 2024 și a avut un rol important în echipă de atunci. El a contribuit la câștigarea titlului din sezonul 2024/2025, a Supercupei României precum și a parcursului din Europa League.

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