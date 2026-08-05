Florin Tănase, aspru criticat de legenda lui Dinamo: „Nu-l aduceam niciodată! Distrugi grupul!”

Relația dintre Florin Tănase și Marius Baciu la FCSB a început să se fisureze odată cu eliminarea rușinoasă din Conference League. Ultimele declarații ale experimentatului jucător, după 2-2 cu Farul, au aprins și mai tare reacțiile oamenilor din fotbalul românesc. Ioan Andone, fostul mare dinamovist, l-a pus la punct pe jucătorul de 31 de ani.
Eliminarea din Conference League în returul cu Auda l-a făcut pe Florin Tănase să critice jocul echipei sale la final. Ulterior, mijlocașul celor de la FCSB a început meciul Farul din SuperLiga pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren la mijlocul reprizei secunde, în locul lui Mihai Toma. Marius Baciu, antrenorul „roș-albaștrilor”, a susținut că nu este vorba despre vreun conflict între el și jucătorul său.
Totuși, discursul rece al lui Florin Tănase după partida cu Farul Constanța a dat naștere unui nou val de interpretări. Auzind cele declarate de fotbalist, Ioan Andone nu a rezistat. „Fălcosul” a spus că influența lui asupra grupului de la FCSB este una vizibil negativă. „Eu pe Tănase nu-l aduceam înapoi niciodată! Oricât ar fi el de fotbalist, să strici un grup? Ești pe teren când iei 7 goluri, ratezi penalty. Îl lăsam să se chinuie în țările arabe. Nici arabii nu sunt proști să te păstreze dacă nu dai 10-15 goluri”, a declarat Ioan Andone, în direct la TV Digi Sport.
Un asemenea eveniment petrecut la echipa sa nu putea trece neobservat de Gigi Becali. Patronul FCSB-ului a reacționat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, unde a spus că Florin Tănase ar trebui să se focuseze mai mult pe fotbal. „Tu eşti fotbalist, joacă fotbal. Ce mai? Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal. Nu este normal? O să mă interesez să văd ce se întâmplă!”.
Florin Tănase a revenit la FCSB în vara anului 2024 și a avut un rol important în echipă de atunci. El a contribuit la câștigarea titlului din sezonul 2024/2025, a Supercupei României precum și a parcursului din Europa League.