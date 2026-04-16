Florin Tănase îl așteaptă cu brațele deschise pe noul selecționer al României: „Îl cunosc de când aveam 16 ani”. Discurs emoționant despre Mircea Lucescu

Cristian Măciucă, Iulian Stoica
16.04.2026 | 16:03
Florin Tănase, discurs emoționant despre Mircea Lucescu. Foto: Colaj Fanatik
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce, în ultimele luni, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. În memoria lui „Il Luce”, Muzeul Sportului din București a organizat o expoziție dedicată celor mai importante momente din cariera sa. Florin Tănase a fost prezent la eveniment, iar la final a ținut un discurs în amintirea fostului selecționer.

Florin Tănase, discurs emoționat în memoria lui Mircea Lucescu

„Florin Tănase a rămas impresionat de colecția de la Muzeul Fotbalului, în special de tricourile expuse. Decarul de la FCSB a avut onoarea să fie pregătit de marele Mircea Lucescu la echipa națională și a povestit cum fostul selecționer îi învăța de fiecare dată să se poziționeze, dar și cum să joace în timpul partidelor. Totodată, Tănase a transmis că „Il Luce” a fost o verigă de legătură între fotbalul românesc și cel internațional.

„Ne-a povestit cum dânsul a făcut acest echipament, l-a cumpărat. Acum l-am văzut pentru prima oară. E ceva incredibil… Cu ce echipamente jucau în acele vremuri. Acum sunt exponate aici, să le vadă toată lumea care e interesată de istoria fotbalului. Am văzut și tricoul lui Pele, e emoționantă această încăpere.

El a fost legătura dintre fotbalul românesc și fotbalul internațional. El a ținut steagul sus, a fost apreciat de o întreagă lume fotbalistică. Pe merit! A făcut lucruri ce nu vor mai fi făcute vreodată. Când am stat împreună mi-a povestit cel mai mult de minge, ne dădea sfaturi, ce să facem, cum să facem. Ne-a povestit și de echipamentul acesta din spate.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

Eu nu știu câte tricouri am acasă. Am mai strâns din când în când, dar doar atunci când am întâlnit adversari faimoși. Totuși, de cele mai multe ori am pierdut, iar când pierzi nu prea mai ai chef să mai stai după tricouri. Sunt momente de după meciuri, unii reacționează într-un fel, alții altfel. La unii e supărarea prea mare și nu le mai arde de niciun tricou. Nu știu care e cel mai important tricou de colecția mea”, a declarat Florin Tănase.

Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil...
Digisport.ro
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Florin Tănase, impresionat de colecția de la Muzeul Fotbalului. Foto: Fanatik
Gică Hagi, viitorul selecționer al României

Întrebat despre sosirea lui Gică Hagi la echipa națională, informație prezentată în exclusivitate de FANATIK, Florin Tănase a expus că tot lotul îl va primi cu brațele deschise. Atacantul e sigur că pasiunea „Regelui” va da rezultate, iar jucătorii ce vor fi convocați pe viitor trebuie să dea totul pentru a obține victorii.

„Noi îl așteptăm pe domnul Hagi, suntem pregătiți. Eu îl cunosc foarte bine, aveam 16 ani când l-am văzut prima oară. Am avut emoții foarte mari la început, am fost crescut de dânsul. Sunt fericit, în primul rând merita domnul Hagi să conducă echipa națională. La cât iubește dânsul echipa națională, va face cu siguranță tot ce poate pentru a reuși. Sperăm să avem rezultate bune și cei care vor fi chemați de dânsul trebuie să dea totul și să facă rezultate”, a conchis Florin Tănase.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!