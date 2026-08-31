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Tensiunile la FCSB au ajuns la un nivel maxim, iar Vali Crețu s-a contrat la un antrenament cu Arnold Garita. Apoi, Mihai Stoica a intervenit în scandal și l-a amenințat pe fundașul dreapta, iar acest lucru l-a deranjat teribil pe Florin Tănase.

Florin Tănase l-a pus la punct pe Mihai Stoica după scandalul cu Vali Crețu

Aflat pe aeroport pentru a pleca în Cipru unde , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Florin Tănase a lansat un atac vehement la adresa lui Mihai Stoica. Fostul căpitan al ”roș-albaștrilor” a rămas cu un gust amar după tot ce i s-a întâmplat lui Vali Crețu.

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”(n.r. – Ce s-a întâmplat la antrenament?) Cel mai bine ar fi să-l întrebați pe Vali Crețu, pentru că el deține adevărul și s-au spus multe minciuni! Versiunea lui e 100% cea mai corectă! Eu n-am avut un schimb de replici. A fost o situație la antrenament, dar nu un schimb de replici…

Vali e un exemplu pentru absolut toată lumea din clubul ăla. Ar trebui să învețe de la el cât e de muncitor, cum își dă viața pentru această echipă. Eu cred că echipa are mare nevoie de el! Nu poți să te comporți așa cu jucători care au făcut ceva pentru club! Cum e și Vali Crețu, Doamneee! Ar trebui să îl iei și să-l dai ca exemplu, nu să fii smardoi! Asta este”, a declarat Tănase, pentru .

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Întrebat dacă în acest moment e liniște la FCSB, Florin Tănase nu a ezitat să mai arunce o înțepătură în direcția lui MM Stoica. ”Liniște… Liniște eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp. Nu la fotbal sau la tenis de picior, cum le place la unii”, a spus el, cu trimite clară la oficialul ”roș-albaștrilor” care obișnuiește să organizeze meciuri de tenis cu piciorul la baza de la Berceni.

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Becali, necruțător cu Vali Crețu

Imediat după ce tot acest scandal a ieșit la iveală, Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că . Patronul s-a arătat deranjat de comportamentul fundașului dreapta și de faptul că l-a sunat pentru a se plânge că Mihai Stoica ar avea ceva cu el.

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”S-a dat la Garita: ‘Cutare, du-te în China’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice. A zis: ‘Băi purice, dacă îți dau o labă…’. După aia m-a sunat el pe mine că ‘gata nea Gigi, la revedere’. Aici nu este scandal la echipa asta că prea multe s-au întâmplat.

‘Că, domne, MM așa, MM așa’ și am zis că cine ascultă de MM stă la echipă, cine nu ascultă de MM nu stă. MM e pus de împărat acolo. El este stăpân că l-a pus împăratul Becali să slujească acolo. El stăpânește. Cine nu ascultă, la revedere.

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M-a și sunat să-mi spună că nu știu ce are MM cu el. ‘Bine, mă, dacă are MM ceva cu tine, el stăpânește acolo, pe el l-am pus, înseamnă că nu ai ce să stai dacă nu agreează MM’. La revedere și gata”, a afirmat Becali.

Becali s-a răzgândit: Crețu continuă la FCSB

La doar câteva ore după ce îl dădea afară de la FCSB și în urma înfrângerii din partida cu UTA, scor 1-3, Gigi Becali a revenit asupra deciziei și a precizat că lui Vali Crețu.

”La mine nu există a doua șansă, ca la Pancu. Eu așa lucrez, mai greșesc, se mai bucură cei ce mă urăsc, dar eu nu dau a doua șansă. Disciplină maximă. Nu știu dacă a fost primul act de indisciplină. Crețu, la revedere!

Sau… poate îi dau lui Crețu a doua șansă. El zice că MM a vrut să îl bată. El a sărit la bătaie la Garita, îi dădea un dos de palmă, îi făcea una cu pământul. Eu nu prea dau a doua șansă, dar lui poate i-o dau.

La ce văd, e posibil să mai apară în echipă. Mă întorc la apărare în 4 și văd ce pot să aduc. Fac și eu ca Pancu, îi dau a doua șansă. Să mai spun un lucru: dacă era altul, nu îi dădeam șansă, dar pe el toată echipa îl știe, înjură, țipă.

Îl primesc acum pe Crețu și scoate scântei din iarbă. Îl știu pe Crețu, de-aia vestiarul nu s-a supărat niciodată pe el, că îl știu, e Crețu, ce să îi faci. Are contract până în iarnă, dar e posibil să îi dau a doua șansă, pentru că nu am ce să fac, trebuie să salvez corabia”, a precizat patronul ”roș-albaștrilor”.