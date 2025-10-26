Florin Tănase, atac nuclear la Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul, a decăzut atât de mult! Trebuie să mai faci și matematică, nu doar școala vieții”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase a venit cu un răspuns acid la adresa lui Giovanni Becali după ultimele declarații ale celebrului impresar. Mijlocașul lui FCSB l-a făcut praf pe vărul patronului „roș-albaștrilor” după meciul FCSB – UTA Arad 4-0.

FCSB a câștigat clar, cu 4-0, în fața celor de la UTA Arad și se apropie vertiginos de locurile de play-off. La flash-interviu, după ce a vorbit despre meci, lui Florin Tănase i-a fost ridicată mingea la fileu, fiind întrebat despre declarațiile pe care Giovanni Becali le-a făcut la adresa lui:

„(n.r. – Există conflicte în vestiar?) Nu există așa ceva. Giovanni Becali… mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult… să vii să etichetezi așa niște oameni. Trebuie să mai faci și matematică, nu doar școala vieții, că am văzut că a zis că fac nu știu câte cruci. Eu știu că la ortodocși se fac doar trei, nu patru-cinci câte zice el. A decăzut enorm profesional și se ia de oameni cu valoare. Mi-e milă de el, săracul! Înțeleg că este angajat la un podcast și trebuie să zică lucruri interesante, dar aberează foarte mult", a spus Florin Tănase

Ce a spus Giovanni Becali despre Florin Tănase

fapt pentru care a ales să-i dea această replică la flash-interviul de la finalul meciului cu UTA

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase, au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii, înțelegi? Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM!

Tănase va deveni antrenor. N-ai văzut de câte ori face Tănase crucea? Ca fotbalist, intri, o faci o dată. O fac și catolicii și toți. Intră, ating iarba. O dată, de 2 ori. Dar ca să o faci de 4-5 ori când știi că este camera pe tine, eu m-aș jena. Fac și eu crucea, zic: ‘Dă, Doamne, să ajung bine, sănătos’, dar o dată. Dar dacă știu că e camera pe mine, nu mai fac”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, la podcastul „Giovanni Show”.

În ce context a făcut Giovanni Becali aceste declarații

Discuția despre Florin Tănase a pornit în contextul în care mai multe voci au fost de părere că Tănase și Olaru nu sunt complementari la FCSB. Cei doi nu au dat un randament foarte bun atunci când au fost în același timp pe teren, iar cunoscutul agent și-a expus opinia despre una dintre posibilele cauze.

În meciul cu UTA, cei doi au încercat să demonstreze o dată pentru totdeaună că nu există niciun fel de conflict intern între ei, după ce Florin Tănase, care a înscris din primul penalty al lui FCSB, l-a lăsat pe Darius Olaru să-l execute pe cel de-al doilea, care a bifat primul său gol din acest sezon.

Care este relația lui Florin Tănase cu Gigi Becali

Florin Tănase este un jucător foarte important pentru FCSB, însă înainte să plece în Golf a fost căpitanul echipei și unul dintre cei mai importanți marcatori. Prestațiile sale bune l-au făcut să fie mereu văzut bine de Gigi Becali, iar Chiar și după ce a părăsit echipa, cei doi au ținut legătura și au vorbit la telefon destul de des. Datorită relației foarte bune, cei doi își permite chiar și glume, Tase fiind primul ce l-a poreclit „Ferguson” pe Gigi Becali:

„În fotbal, jucătorii și antrenorii vin și pleacă de la cluburi, merg în alte țări, e greu să păstrezi legătura foarte strânsă cu cineva. Așa e viața fotbalului și din cauza asta e greu să ai foarte mulți prieteni adevărați din categoria jucătorilor sau antrenorilor.

Pot spune că un prieten adevărat pe care mi l-a oferit fotbalul este Ionuț Luțu. Și cred că cel mai bun prieten pe care mi l-a oferit fotbalul este patronul Gigi Becali, pentru că eu simt prietenie adevărată: sunt deja mulți ani de când suntem alături, îl apreciez foarte mult și îl respect, am trecut împreună prin bune și rele”, recunoștea Florin Tănase la revenirea sa la FCSB, conform prosport.ro