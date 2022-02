Florin Tănase critică strategia de la FCSB după 1-1 cu CS Mioveni: „Au fost 14 schimbări deodată!” / „Keșeru merita să fie în lot”

FCSB a făcut un nou pas greșit în Casa Pariurilor Liga 1. În etapa a 27-a, echipă care se luptă la retrogradare.

În această rundă, CFR Cluj se poate distanța la opt puncte de principala urmăritoare. Ardelenii au meci cu Rapid, duminică, pe teren propriu, de la ora 19:55.

Florin Tănase dă de pământ cu strategia de la FCSB: „Aveam nevoie de Keșeru”

Căpitanul roș-albaștrilor, Florin Tănase, a fost extrem de nervos după ce echipa sa a înregistrat al optulea rezultat de egalitate din acest campionat.

„E dezamăgire. Când trebuia să câștigăm, să punem presiune pe CFR, nu am făcut-o. La fel ca și în meciul cu FC U Craiova 1948. Din păcate ne încurcăm la aceste meciuri cu echipe din subsolul clasamentului și este păcat pentru munca depusă.

Ajunsesem mai aproape de CFR, dar din păcate nu reușim atunci când e mai important să câștigăm.

Am avut o singură ocazie în repriza a doua. Am jucat cu o echipă care se apară foarte bine. Cu siguranță nu am jucat cum am făcut-o în a doua repriză cu Chindia și de aceea nu am reușit să marcăm.

Nu a mai funcționat nici schimbarea sistemului. Au fost 14 schimbari deodată, rotiri… Trebuie să analizăm și să ne revenim și să câstigăm. Cu aceste meciuri câștigi campionatul.

Probabil e și o relaxare. Ne credem învingători înainte de meci deși am discutat că vom avea un meci dificil. Nu am reușit să jucam ce trebuie”, a declarat Florin Tănase, după CS Mioveni – FCSB 1-1.

Deși la meciurile din Liga 1 este permisă ocuparea a doar 30% din capacitatea stadionului, arena din Mioveni a fost plină la duelul cu FCSB. Tănase nu crede însă că acest lucru a influențat în vreun fel rezultatul de pe tabela de marcaj.

„Din cauza celor din tribune nu am făcut noi combinații? E vina noastră, a tuturor. Sperăm să câștigăm meciurile care au mai rămas”, a adăugat căpitanul roș-albaștrilor.

Tănase deplânge soarta lui Claudiu Keșeru. Căpitanul vicecampioanei și-ar fi dorit ca . Etapa trecută, veteranul roș-albaștrilor a pasat decisiv la golul victoriei cu Chindia Târgoviște, scor 3-2. Acum, conducerea i-a transmis lui Toni Petrea să nu se bazeze pe serviciile lui.

„Cu siguranță aveam nevoie de Keșeru. Meciul trecut ne-a ajutat și părerea mea e că merita să fie în lot”, a conchis Tănase.

Andrei Cordea a cerut penalty în repriza a doua: „Vedeți că am jambierul e rupt”

Dezamăgit a fost și Andrei Cordea, care, în minutul 62, la scorul de 1-1, a cerut o lovitură de pedeapsă, după un duel cu Garutti.

„Un meci greu, dar cred că puteam să-l rezolvăm. Se pare că nu ne învățăm minte, luăm gol din faze fixe iar și iar și iar. Niciun meci e ușor, pentru că toate echipele își dau viața cu FCSB și niciun meci nu e ușor. Dacă și azi marcam la ocazia aia mare, ei nu puteau să egaleze, nici nu au ajuns la poartă, ce să mai?

Eu am preluat în careu(n.r. – la faza cu Garutti), am încercat să dau la poartă, vedeți că am jambierul e rupt. Nu sunt sigur că a fost penalty, dar ma doare Avem ocazii, din pacate nu reușim sa o bag in poartă și ne afectează. Cu echipe din astea care se apără pe două linii, în sezonul trecut, FCSB a pierdut campionatul.

Mai avem meciuri de jucat și play-off-ul contează mai mult decât sezonul regulat. Prefer să ne încurcăm acum decât să avem viață grea în play-off și să se joace acolo totul. Ne uităm și la rezultatele lor(n.r. – ale lui CFR Cluj), inevitabil, dar cred și sper că ca rezultatele noastre contează și noi trebuie să fim bine.

Va fi greu ca Farul dorește să joace in play-off, dar noi nu ne mai permitem pași greșiți și sper sa nu mai facem. Si noi suntem echipă care atacăm. Așa se joacă fotbalul, nu să jucăm cu echipele care se apără pe două linii”, a declarat Andrei Cordea.