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Florin Tănase, drumul de la Csikszereda și Botoșani la duelurile cu Benfica și Juventus! Omonia, program de foc

Florin Tănase se desparte de FCSB și este pregătit pentru aventura la Omonia. Juventus, Benfica și Celtic se numără printre adversarii din Europa League.
Alex Bodnariu
30.08.2026 | 17:34
Florin Tanase drumul de la Csikszereda si Botosani la duelurile cu Benfica si Juventus Omonia program de foc
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Florin Tănase, meciuri de foc în Europa League. Cu cine va juca Omonia în Europa League
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Florin Tănase este gata de o nouă aventură în străinătate. Mijlocașul de 31 de ani s-a despărțit de FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și urmează să ajungă în Cipru, la Omonia Nicosia. Gigi Becali a confirmat că fotbalistul va pleca liber, în baza unei înțelegeri existente între cele două părți.

Florin Tănase a plecat de la FCSB!

Căpitanul roș-albaștrilor a intrat într-un conflict cu antrenorul secund Lucian Filip la antrenamentul de joi. Fotbalistul a părăsit ședința de pregătire, iar ulterior a fost trimis să se antreneze separat și a rămas în afara lotului pentru partida cu UTA Arad.

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Scandalul a venit la scurt timp după ce Gigi Becali îl criticase dur pe Tănase pentru prestația din înfrângerea cu CFR Cluj. Patronul FCSB anunțase chiar că a vrut să îl schimbe încă din minutul 25. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Florin Tănase va pleca în Cipru și a explicat că jucătorul avea în contract posibilitatea de a se transfera gratis. Destinația este Omonia Nicosia, formație calificată în faza principală din Europa League.

Florin Tănase, meciuri de foc în Europa League. Cu cine va juca Omonia în Europa League

Transferul pare unul bun pentru Florin Tănase. Formația din Nicosia a trecut de Saint-Truiden în play-off și și-a asigurat prezența în faza principală din Europa League. Mijlocașul român va avea șansa să joace câteva meciuri de foc în a doua competiție intercluburi ca importanță din Europa.

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Omonia le va întâlni pe Celta Vigo, Celje, Benfica, NEC Nijmegen, Juventus, Celtic, Rennes și Beșiktaș. FCSB a ratat calificarea în acest sezon al cupelor europene, după ce a fost eliminată rușinos de letonii de la Auda din Conference League. De la meciuri cu Csikszereda sau FC Botoșani, acum, Tănase va avea șansa să joace inclusiv împotriva lui Juventus, la Torino.

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Programul Omoniei în Europa League:

  • 16 septembrie 2026: Omonia – Celta Vigo, 18:45 CET
  • 15 octombrie 2026: Celje – Omonia, 18:45 CET
  • 22 octombrie 2026: Omonia – Benfica, 21:00 CET
  • 5 noiembrie 2026: NEC Nijmegen – Omonia, 18:45 CET
  • 26 noiembrie 2026: Juventus – Omonia, 21:00 CET
  • 10 decembrie 2026: Omonia – Celtic, 18:45 CET
  • 21 ianuarie 2027: Rennes – Omonia, 21:00 CET
  • 28 ianuarie 2027: Omonia – Beșiktaș, 21:00 CET
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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