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Florin Tănase este gata de o nouă aventură în străinătate. Mijlocașul de 31 de ani s-a despărțit de FCSB și urmează să ajungă în Cipru, la Omonia Nicosia. Gigi Becali a confirmat că fotbalistul va pleca liber, în baza unei înțelegeri existente între cele două părți.

Florin Tănase a plecat de la FCSB!

Căpitanul roș-albaștrilor a intrat într-un conflict cu antrenorul secund Lucian Filip la antrenamentul de joi. Fotbalistul a părăsit ședința de pregătire, iar ulterior a fost trimis să se antreneze separat și a rămas în afara lotului pentru partida cu UTA Arad.

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Scandalul a venit la scurt timp după ce Gigi Becali îl criticase dur pe Tănase pentru prestația din înfrângerea cu CFR Cluj. Patronul FCSB anunțase chiar că a vrut să îl schimbe încă din minutul 25. Gigi și a explicat că jucătorul avea în contract posibilitatea de a se transfera gratis. Destinația este Omonia Nicosia, formație calificată în faza principală din Europa League.

Florin Tănase, meciuri de foc în Europa League. Cu cine va juca Omonia în Europa League

Transferul pare unul bun pentru Florin Tănase. Formația din Nicosia a trecut de Saint-Truiden în play-off și și-a asigurat prezența în faza principală din Europa League. Mijlocașul român va avea șansa să joace câteva meciuri de foc în a doua competiție intercluburi ca importanță din Europa.

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. FCSB a ratat calificarea în acest sezon al cupelor europene, după ce a fost eliminată rușinos de letonii de la Auda din Conference League. De la meciuri cu Csikszereda sau FC Botoșani, acum, Tănase va avea șansa să joace inclusiv împotriva lui Juventus, la Torino.

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Programul Omoniei în Europa League: