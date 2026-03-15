Florin Tănase, debusolat după debutul lui Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus 0-0: „A făcut și dânsul cât a putut”

Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, a oferit declarații la finalul remizei cu Metaloglobus, scor 0-0, „Decarul” campioanei României nu crede că noul antrenor putea face minuni.

Florin Tănase, după debutul cu stângul al lui Mirel Rădoi

Florin Tănase a vorbit despre forma slabă a FCSB-ului. și a pierdut locul 1 din play-out. Roș-albaștrii sunt acum la un punct în urma celor de la UTA Arad. A fost a doua oară în acest sezon când nou-promovata o încurcă pe FCSB, după victoria cu 2-1 din turul sezonului regulat.

„Ne așteptam să fie un meci dificil. E greu să joci împotriva echipelor care stau aglomerat, dar îmbucurător este că nu au avut nicio ocazie. Probabil că dacă marcam și deblocam meciul, altfel decurgea jocul. Până la urmă rămânem cu rezultatul și cu faptul că nu și-au creat ocazii.

Trebuie să fim mai concentrați în careu și să reușim să marcăm. Și în trecut aveam ocazii și tot așa, nu reușeam să marcăm. E clar că încrederea echipei a scăzut foarte mult. Altfel judeci fazele când ai încredere și rezultate bune. Sper ca pe viitor echipa să își revină și să producă rezultate bune”, a spus Tănase.

Urmează derby-ul cu UTA din play-out

În etapa a doua din play-out, FCSB va avea derby pentru primul loc cu UTA Arad. Meciul împotriva „textiliștilor” este programat vineri, 20 martie, de la ora 19:00. „Mirel Rădoi a făcut și dânsul cât a putut. E greu să ridici moralul într-o perioadă atât de scurtă. Încrederea crește atunci când ai rezultate pozitive, reușite. E clar că e ceva nou să fim în play-out. Nu e bine să joci în play-out, dar în fotbal trebuie să uiți, să treci peste și să mergi înainte. Suntem jucători profesioniști și trebuie să dăm totul când intrăm pe teren.

Nu mi-e teamă că vor fi așa toate meciurile, nu cred că o să ratăm la infinit. Sunt convins că o să facem meciuri bune. E ceva nou cu Mirel Rădoi, dar noi trebuie să rămânem concentrați la ce ne cere antrenorul. Așa cum înainte ne cereau și Elias și Pintilii, trebuie să punem în practică pe teren”, a declarat Florin Tănase, după FCSB – Metaloglobus 0-0.