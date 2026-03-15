Florin Tănase, debusolat după debutul lui Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus 0-0: „A făcut și dânsul cât a putut”

Cristian Măciucă
16.03.2026 | 00:29
Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, a oferit declarații la finalul remizei cu Metaloglobus, scor 0-0, meciul de debut al lui Mirel Rădoi la noua echipă. „Decarul” campioanei României nu crede că noul antrenor putea face minuni.

Florin Tănase, după debutul cu stângul al lui Mirel Rădoi

Florin Tănase a vorbit despre forma slabă a FCSB-ului. Campioana en-titre a făcut doar 0-0 cu Metaloglobus și a pierdut locul 1 din play-out. Roș-albaștrii sunt acum la un punct în urma celor de la UTA Arad. A fost a doua oară în acest sezon când nou-promovata o încurcă pe FCSB, după victoria cu 2-1 din turul sezonului regulat.

„Ne așteptam să fie un meci dificil. E greu să joci împotriva echipelor care stau aglomerat, dar îmbucurător este că nu au avut nicio ocazie. Probabil că dacă marcam și deblocam meciul, altfel decurgea jocul. Până la urmă rămânem cu rezultatul și cu faptul că nu și-au creat ocazii.

Trebuie să fim mai concentrați în careu și să reușim să marcăm. Și în trecut aveam ocazii și tot așa, nu reușeam să marcăm. E clar că încrederea echipei a scăzut foarte mult. Altfel judeci fazele când ai încredere și rezultate bune. Sper ca pe viitor echipa să își revină și să producă rezultate bune”, a spus Tănase.

„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme...
Digi24.ro
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei

Urmează derby-ul cu UTA din play-out

În etapa a doua din play-out, FCSB va avea derby pentru primul loc cu UTA Arad. Meciul împotriva „textiliștilor” este programat vineri, 20 martie, de la ora 19:00. „Mirel Rădoi a făcut și dânsul cât a putut. E greu să ridici moralul într-o perioadă atât de scurtă. Încrederea crește atunci când ai rezultate pozitive, reușite. E clar că e ceva nou să fim în play-out. Nu e bine să joci în play-out, dar în fotbal trebuie să uiți, să treci peste și să mergi înainte. Suntem jucători profesioniști și trebuie să dăm totul când intrăm pe teren.

S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de...
Digisport.ro
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Nu mi-e teamă că vor fi așa toate meciurile, nu cred că o să ratăm la infinit. Sunt convins că o să facem meciuri bune. E ceva nou cu Mirel Rădoi, dar noi trebuie să rămânem concentrați la ce ne cere antrenorul. Așa cum înainte ne cereau și Elias și Pintilii, trebuie să punem în practică pe teren”, a declarat Florin Tănase, după FCSB – Metaloglobus 0-0.

La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru...
Fanatik
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
Gigi Becali, dezvăluire fabuloasă despre noul obiectiv al FCSB: „Am întrebat unde se...
Fanatik
Gigi Becali, dezvăluire fabuloasă despre noul obiectiv al FCSB: „Am întrebat unde se joacă finala Conference League”. A explicat care e adevăratul motiv pentru care nu se mai bagă la echipă
Mirel Rădoi, prima reacție după debutul nefericit la FCSB, 0-0 cu Metaloglobus: „Au...
Fanatik
Mirel Rădoi, prima reacție după debutul nefericit la FCSB, 0-0 cu Metaloglobus: „Au fost câteva zile grele”
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
