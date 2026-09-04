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Florin Tănase a jucat în primul său meci oficial la Omonia Nicosia după transferul de la FCSB. Fotbalistul român a pierdut Supercupa Ciprului după 0-1 cu Pafos. Ce au notat jurnaliștii străini despre el, de fapt.

Ce au scris ciprioții despre Florin Tănase după debutul la Omonia Nicosia

Florin Tănase (31 de ani) a semnat cu Omonia Nicosia pe 1 septembrie, iar după doar două zile a fost inclus în lot de antrenorul Henning Berg pentru Supercupa Ciprului contra lui Pafos. El nu a fost aruncat în luptă din primul minut, fiind introdus abia după pauză. Echipa lui Vlad Dragomir s-a impus însă cu 1-0 și , după ce unicul gol al meciului a fost marcat de brazilianul Lele, în minutul 74.

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Presa cipriotă a reacționat imediat în legătură cu prestația lui Florin Tănase, pe care a caracterizat-o drept una discretă. „Tănase nu a reușit să arate prea multe”, a scris . Însă jurnaliștii străini au subliniat că a fost vorba de prima sa apariție la noul club. „Ar fi nedrept să fie judecat sever, având în vedere că a avut parte practic doar de o jumătate de antrenament”, au notat cei de la .

Pretenții mari de la Florin Tănase după transferul la Omonia

Jurnaliștii clubului Omonia au notat la rândul lor câte ceva despre Florin Tănase. Ei așteaptă ca acomodarea românului la noua echipă să se producă cât mai repede, iar el să ofere ceea ce este așteptat din partea lui. „Pe măsură ce zilele trec și el se adaptează mai mult la noile circumstanțe și la coechipierii săi, este de așteptat ca Tănase să devină și mai mult parte din planul antrenorului Berg”, a scris și Omonoia News.

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Mesajul lui Florin Tănase după plecarea de la FCSB

Florin Tănase și-a încheiat în această vară cel de-al doilea mandat la FCSB, totul deteriorându-se între cele două părți după un antrenament pe care jucătorul l-a părăsit benevol în urma unui conflict cu Lucian Filip. Exclus din lot pentru meciul cu UTA, pierdut de bucureșteni cu 1-3, experimentatul fotbalist nu a mai răbdat.

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El a semnat pentru două sezoane cu Omonia Nicosia, însă nu a omis să posteze pe contul personal pentru formația care i-a fost „casă” 10 ani. „Mulțumesc, STEAUA! E greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie tot ceea ce am trăit aici. Au fost ani cu victorii, trofee, bucurii, momente grele, emoții și amintiri pe care le voi purta cu mine toată viața. Pentru mine, FCSB nu a fost niciodată doar un club. A fost și va rămâne echipa mea de suflet. A fost o onoare și o mândrie de fiecare dată când am îmbrăcat acest tricou și am intrat pe teren pentru aceste culori.

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Le mulțumesc tuturor colegilor alături de care am luptat, antrenorilor, staff-ului și tuturor oamenilor din club care mi-au fost alături. Iar vouă, suporterilor, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încredere și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună. Pentru mine începe un nou capitol. Plec cu multe amintiri frumoase și cu recunoștință pentru tot ce mi-a oferit acest club. O parte din mine va rămâne mereu aici. Mulțumesc pentru tot!!!”, a scris Tănase pe rețelele de socializare, despre clubul pentru care a adunat 330 de meciuri și a marcat 106 goluri.