Sport

Debutul lui Florin Tănase la Omonia Nicosia, analizat de ciprioți: „Nu a reușit să arate prea multe!”

Florin Tănase a debutat la Omonia Nicosia în Supercupa Ciprului, pierdută cu 0-1 în fața lui Pafos. Presa din străinătate a reacționat pe seama prestației fostului fotbalist de la FCSB.
Mihai Dragomir
04.09.2026 | 10:50
Debutul lui Florin Tanase la Omonia Nicosia analizat de ciprioti Nu a reusit sa arate prea multe
ULTIMA ORĂ
Presa din Cipru s-a convins după debutul lui Florin Tănase la Omonia Nicosia. Foto: Facebook OMONOIA FC.
ADVERTISEMENT

Florin Tănase a jucat în primul său meci oficial la Omonia Nicosia după transferul de la FCSB. Fotbalistul român a pierdut Supercupa Ciprului după 0-1 cu Pafos. Ce au notat jurnaliștii străini despre el, de fapt.

Ce au scris ciprioții despre Florin Tănase după debutul la Omonia Nicosia

Florin Tănase (31 de ani) a semnat cu Omonia Nicosia pe 1 septembrie, iar după doar două zile a fost inclus în lot de antrenorul Henning Berg pentru Supercupa Ciprului contra lui Pafos. El nu a fost aruncat în luptă din primul minut, fiind introdus abia după pauză. Echipa lui Vlad Dragomir s-a impus însă cu 1-0 și a câștigat trofeul, după ce unicul gol al meciului a fost marcat de brazilianul Lele, în minutul 74.

ADVERTISEMENT

Presa cipriotă a reacționat imediat în legătură cu prestația lui Florin Tănase, pe care a caracterizat-o drept una discretă. „Tănase nu a reușit să arate prea multe”, a scris 24Sports. Însă jurnaliștii străini au subliniat că a fost vorba de prima sa apariție la noul club. „Ar fi nedrept să fie judecat sever, având în vedere că a avut parte practic doar de o jumătate de antrenament”, au notat cei de la Goal Cyprus.

Pretenții mari de la Florin Tănase după transferul la Omonia

Jurnaliștii clubului Omonia au notat la rândul lor câte ceva despre Florin Tănase. Ei așteaptă ca acomodarea românului la noua echipă să se producă cât mai repede, iar el să ofere ceea ce este așteptat din partea lui. „Pe măsură ce zilele trec și el se adaptează mai mult la noile circumstanțe și la coechipierii săi, este de așteptat ca Tănase să devină și mai mult parte din planul antrenorului Berg”, a scris și Omonoia News.

ADVERTISEMENT
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Digi24.ro
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA

Mesajul lui Florin Tănase după plecarea de la FCSB

Florin Tănase și-a încheiat în această vară cel de-al doilea mandat la FCSB, totul deteriorându-se între cele două părți după un antrenament pe care jucătorul l-a părăsit benevol în urma unui conflict cu Lucian Filip. Exclus din lot pentru meciul cu UTA, pierdut de bucureșteni cu 1-3, experimentatul fotbalist nu a mai răbdat.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!

El a semnat pentru două sezoane cu Omonia Nicosia, însă nu a omis să posteze pe contul personal un mesaj emoționat de adio pentru formația care i-a fost „casă” 10 ani. „Mulțumesc, STEAUA! E greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie tot ceea ce am trăit aici. Au fost ani cu victorii, trofee, bucurii, momente grele, emoții și amintiri pe care le voi purta cu mine toată viața. Pentru mine, FCSB nu a fost niciodată doar un club. A fost și va rămâne echipa mea de suflet. A fost o onoare și o mândrie de fiecare dată când am îmbrăcat acest tricou și am intrat pe teren pentru aceste culori.

ADVERTISEMENT

Le mulțumesc tuturor colegilor alături de care am luptat, antrenorilor, staff-ului și tuturor oamenilor din club care mi-au fost alături. Iar vouă, suporterilor, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încredere și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună. Pentru mine începe un nou capitol. Plec cu multe amintiri frumoase și cu recunoștință pentru tot ce mi-a oferit acest club.  O parte din mine va rămâne mereu aici. Mulțumesc pentru tot!!!”, a scris Tănase pe rețelele de socializare, despre clubul pentru care a adunat 330 de meciuri și a marcat 106 goluri.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Florin Tănase pe piața transferurilor 
  • 28 de selecții a strâns la echipa națională a României
Dorinel Munteanu o poate falimenta pe FC Hermannstadt! Câți bani cere antrenorul
Fanatik
Dorinel Munteanu o poate falimenta pe FC Hermannstadt! Câți bani cere antrenorul
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă!...
Fanatik
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”
Deadline Day transferuri internaționale 2026, live blog. Gabriel Martinelli, cel mai scump jucător...
Fanatik
Deadline Day transferuri internaționale 2026, live blog. Gabriel Martinelli, cel mai scump jucător vândut de Arsenal în istorie, prezentat oficial la Al Hilal
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
70.000.000 de lei. Mihai-Angelo Borcea, fiul lui Cristi Borcea, investiție masivă în România
iamsport.ro
70.000.000 de lei. Mihai-Angelo Borcea, fiul lui Cristi Borcea, investiție masivă în România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!