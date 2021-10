Florin Tănase, declarația zilei după criza COVID: “Ne uitam unul la altul și ziceam că suntem Oltchim, echipă de handbal”

FCSB a reușit să obțină a doua victorie în Casa Pariurilor Liga 1 după criza COVID-19 și se menține pe locul al treilea.

Jucătorii lui Edi Iordănescu au acuzat lipsa antrenamentelor și a pregătirii fizice după ce opt jucători au fost infectați cu coronavirus și au intrat în izolare.

Valentin Gheorghe acuză problemele cu COVID-ul: „Nu doresc nimănui să treacă prin asta”

„O echipă foarte bună care nu a pierdut de multe jocuri. A fost greu să stăm închiși în cameră. Ne aducea mâncare acolo. Nu doresc nimănui să treacă prin asta. Nu ne plângem și mergem mai departe.

Am făcut trei sprinturi și deja ne sufocasem. E greu să nu te antrenezi și să stai departe de teren. Două echipe foarte bune, Farul, au jucători de valoare și joacă ofensiv. Suntem o echipă foarte puternică.

Am mai dat vreo două goluri cu capul. Sunt foarte fericit și nu contează cine marchează. Mă bucur că am adus cele trei puncte echipei și Edi Iordănescu ne-a spus că jucătorii care vor intra de pe bancă vor decide partida”, a spus Valentin Gheorghe la finalul meciului cu FC Argeș.

Florin Tănase vrea ca FCSB să joace din nou în Ghencea: „Va fi altceva”

„Eu am avut probleme cu glezna. Mă bucur că am putut acum să joc și Tavi a venit la timp. Ne-a ajutat. E un moment greu pentru noi, am jucat în deplasare. Ne întoarcem pe Arenă sau în Ghencea și va fi altceva.

A foarte foarte greu. Ne uitam unul la altul si ziceam ca suntem Oltchim, echipă de handbal. Bine că sunt sănătoși colegii și trebuie să ne apropiem de primul loc. Era normal. Nu mai jucasem de două săptămâni. Nu știu ce au putut să facă jucătorii în camere să se pregătească. Era normal să avem probleme.

Contează banca foarte mult. Nu contează cum începi meciul ci cum termini. Asta e vorba domnului Hagi. Cu siguranță trebuie să ne gândim la meciul cu Farul.

E o deplasare grea, încă una după cea de azi și sper să fim bine din punct de vedere fizic. Suntem obișnuiți. La Steaua trebuie să câștigi fiecare meci pentru că trebuie să bucuri suporterii”, a spus căpitanul FCSB-ului.