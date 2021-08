Florin Tănase, declarație optimistă după FCSB – Sepsi: „Vom câștiga titlul!” + Ce spune despre derby-ul cu CFR Cluj

Pentru FCSB, a marcat Florin Tănase, în timp ce reușita celor de la Sepsi a fost semnată de Adnan Aganovic.

Florin Tănase, declarație optimistă după FCSB – Sepsi

Deși FCSB a remizat cu Sepsi, Florin Tănase este încrezător că, în acest sezon, va cuceri titlul de campion al României.

În același timp, susține că este cu gândul la derby-ul, din etapa viitoare, cu CFR Cluj, pe care vrea să-l câștige.

„Sunt fericit că am marcat atât de multe goluri (n.r. sezonul trecut), sper să o țin tot așa și să-mi ajut echipa să acumulăm puncte.

Nu poți să schimbi multe în patru zile. Eu cred că astazi am avut o atitudine bună. Din păcate, ne-au lipsit golurile ca să câștigăm. Avem mult de muncă și sunt sigur că cu mister o vom scoate la capăt.

Am mare încredere că vom face o figură frumoasă, anul acesta, și vom câștiga titlul. Avem etapa următoare cu ei (n.r. cu CFR Cluj), putem să micșorăm distanța de ei. Și va veni după pauză, în care mister va putea să antreneze ce-și dorește.

E un derby, mergem acolo ca să câștigăm. Momentan, eu mă gândesc să mă antrenez cât mai bine. Dacă va veni cineva să-mi achite clauza și îmi va conveni echipa, voi pleca. Nu cred ca este o sumă mare (n.r. clauza de reziliere), țin minte că, în sezonul trecut, am marcat 24 de goluri”, a declarat Florin Tănase, la finalul partidei cu Sepsi.

Vali Crețu: „Până acum, mai mult stăteam la antrenamente!”

De cealaltă parte, Vali Crețu a vorbit la superlativ despre Edi Iordănescu, noul antrenor al echipei, și l-a atacat, în mod indirect, pe Dinu Todoran, predecesorul lui Edi Iordănescu.

„E foarte bine că a venit Edi, îl cunosc, am lucrat și la Mediaș. Fiecare jucător trebuie să se schimbe pe el, să nu se mai uite la ceilalți, să avem spirit de echipă, unul care ne-a lipsit. Edi te schimbă ca om, ca fotbalist, schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză. Până acum, mai mult stăteam la antrenamente și lucrul ăsta se vede.

Nu era o problemă fizică, dar cu mingea n-am lucrat ce trebuia. Am discutat cu antrenorul, dar sunt multe de rezolvat. Știu că am avut amicale cu probleme și cu echipe din Liga 2, trebuia să ne punem niște semne de întrebare, inclusiv la cel cu Buzăul, și acolo am avut probleme și trebuia să ne dea de gândit.

De asta se vede și în rezultatele noastre, în jocul nostru. Trebuie să o reglăm. Eu am încredere în Edi și veți vedea o altă față a noastră”, a spus Vali Crețu.

Andrei Vlad: „Consider acest rezultat un eșec!”

Totodată, consideră un eșec remiza cu Sepsi, deoarece FCSB a jucat foarte bine, în opinia sa.

„Echipa a arătat foarte bine. Toți avem un merit mare chiar dacă nu am reușit să câștigăm.

Eu consider acest rezultat un eșec după cum am jucat. Băieții merită felicitați până la Dumnezeu, au jucat foarte bine, nu perfect, dacă am fi jucat perfect, câștigam.

La penalty am fost inspirat, mi s-a întors și mie după două serii de penalty-uri pierdute”, a spus și Andrei Vlad.