Florin Tănase dă vina pe ghinion după FCSB – Hermannstadt 1-1: „Mingea nu a vrut să intre în poartă!”. Ce spune de meciul cu Qarabag

Bucureștenii au avut numeroase ocazii de gol, Florin Tănase având șansa deschiderii scorului chiar în debutul partidei. Mijlocașul a reacționat la finalul partidei de pe Arena Națională.

Gândurile lui Florin Tănase după FCSB – Hermannstadt 1-1

Anul 2025 nu a început tocmai bine pentru FCSB. După ce și-a pierdut căpitanul, accidentat în cantonamentul din Antalya, campioana en-titre a obținut doar un punct pe teren propriu cu Hermannstadt.

Florin Tănase regretă că echipa sa nu a reușit să înscrie din multele ocazii de gol avute, dar se gândește deja la duelul cu Qarabag din Europa League. De asemenea, acesta nu a uitat să îl laude pe Valentin Crețu după

„Singurul lucru pozitiv din această seară!”

„Din păcate nu a vrut să intre mingea în poartă. Dacă marcam noi primii, altfel decurgea jocul. Nu a fost să fie, dar trebuia să ne îngrijorăm dacă nu aveam ocazii. Lucrul pozitiv din seara aceasta au fost ocaziile multe.

Așa a fost să fie, ghinion. Cred că meritam cele 3 puncte. Am început în stânga, am trecut apoi în centru. Am jucat unde mi s-a cerut. Cisotti a intrat bine, este un jucător bun și sperăm să ne ajute în continuare.

„Ne dorim în primele 8, o să facem tot posibilul!”

Avem destule zile până la meciul cu Qarabag. Nu va fi un meci ușor, dar mergem să luăm toate cele 3 puncte. Ne dorim în primele 8, o să facem tot posibilul. Apoi la meciul cu Arad… nu ne gândim de acum. Focusul este pe meciul din Azerbaijan.

Golul lui Crețu a fost frumos, a mai dat la antrenamente. Mă bucur pentru el, muncește zi de zi și chiar merită”, a fost reacția lui Florin Tănase după FCSB – Hermannstadt 1-1.

Crețu, gol incredibil pentru un punct cu Hermannstadt

După încercări repetate ale jucătorilor de atac, dar și ale mijlocașilor de a marca, FCSB s-a văzut salvată vineri seară de reușita senzațională a fundașului lateral Valentin Crețu.

La 36 de ani, experimentatul jucător a marcat superb, lăsându-l pe portarul Cătălin Căbuz fără reacție. „Am marcat primul gol și nu am câștigat. Sunt jumătate trist, jumătate supărat. Și cu stângul!”, a spus Crețu la capătul celor 90 de minute.

FCSB va juca joi, 23 ianuarie, în deplasare cu Qarabag. Meciul se va desfășura pe pe Stadionul Republican Tofig Bahramov, de la ora 19:45. Bucureștenii se află pe locul 10, în timp ce azerii pe locul 33, în grupa unică din Europa League.