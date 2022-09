Florin Tănase, despre acomodarea în Emiratele Arabe: ”Este diferență foarte mare de umiditate, de căldură”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că internaționalul român pe un salariu de 1,5 milioane de euro pe an.

Acomodarea în Emiratele Arabe e dificilă pentru Florin Tănase

În ciuda faptului că a impresionat încă de la primele meciuri în tricoul lui Al Jazira, Florin Tănase a povestit că acomodarea în Emiratele Arabe Unite este dificilă și cel mai greu îi este cu umiditatea și căldura.

ADVERTISEMENT

”Suntem la egalitate de puncte cu echipa lui Olăroiu. Mă bucur că am câștigat primele trei etape, am câștigat și ultimul meci. Mă bucur că am avut realizări încă din primele meciuri, am început bine. Am fost primit foarte bine.

Am ajuns la un club mare din Golf și sunt fericit. M-am acomodat, încă nu total. Este diferență foarte mare de umiditate, de căldură. Sunt restaurante de tot felul. Mi-a fost mai greu în primele săptămâni cu temperatura.

ADVERTISEMENT

Am primit o ofertă de la o echipă din China, după aceea au venit cei de la Al Jazira. Am ales oferta de la Al Jazira pentru că este un club mare și este mai aproape de casă”, a declarat Tănase.

Tănase, convocat pentru meciurile din Liga Națiunilor

Fostul jucător de la FCSB a venit în țară pentru a se prezenta la pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Finlanda în deplasare (23 septembrie) și cu Bosnia-Herțegovina pe teren propriu (26 septembrie).

ADVERTISEMENT

România se află pe ultimul loc în grupa 4 din Liga B, cu doar 3 puncte obținute în 4 meciuri. Astfel, echipa antrenată de Edi Iordănescu are nevoie de victorie pentru a evita retrogradarea în Liga C din Liga Națiunilor.

România a pierdut în luna iunie cu Muntenegru, scor 0-2, ca mai apoi să piardă și în Bosnia, scor 0-1. „Tricolorii” și-au spălat din păcate cu reușita din Giulești, unde au învins, scor 1-0, naționala Finlandei.

ADVERTISEMENT

În ultimul meci, România a suferit o umilință pe teren propriu contra Muntenegrului. Formația lui Risto Radunovic, jucătorul lui FCSB, a învins cu scor de neprezentare, 0-3.