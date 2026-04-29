Florin Tănase, detaliu important despre prelungirea contractului cu FCSB: „Are prioritate!”

Florin Tănase (31 de ani) mai are contract cu FCSB doar până la finalul acestui sezon, dar spune că prioritar pentru el în acest moment este să își prelungească această înțelegere cu echipa roș-albastră. Astfel, urmează în principiu ca discuțiile decisive cu patronul Gigi Becali (67 de ani) în acest sens să fie purtate în viitorul apropiat, dar cel mai probabil abia după ce se va încheia stagiunea competițională în curs.

Ce a spus Florin Tănase despre prelungirea contractului cu FCSB și despre posibila revenire a lui Elias Charalambous

Întrebat despre posibila revenire a lui Elias Charalambous (45 de ani) la campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, mijlocașul ofensiv a părut mai mult decât deschis către un astfel de scenariu. „(n.r. Despre revederea cu Elias Charalambous) A fost plăcut, de fiecare dată când ne întâlnim e plăcut. Am format o echipă foarte bună care a bucurat foarte, foarte multă lume. Aș da puțin timpul înapoi până la startul sezonului ca să avem oportunitatea de a intra în play-off, dar timpul nu mai poate fi dat înapoi. Trebuie să privim înainte, suntem la cel mai mare club din România și trebuie să te ridici la cel mai înalt nivel.

Drumul spre Europa ni-l arată doar performanța din teren, trebuie să fim pregătiți la ora jocului. (n.r. Despre Charalambous) Nu știu ce au discutat, noi îl așteptăm dacă asta se va decide. Fiecare își ia propriile decizii în viață. Nu putem să-l forțăm, el trebuie să se gândească bine. (n.r. Despre prelungirea contractului) Eu am timp să discut cu patronul. E clar, Steaua (n.r. FCSB) are prioritate. Dar vom vedea la momentul discuțiilor, după ce se va termina campionatul”, a spus Florin Tănase

Ce a transmis Elias Charalambous despre revenirea la FCSB

De asemenea, Antrenorul cipriot nu a dorit însă să vorbească despre posibila sa revenire la FCSB cu această ocazie: „I-am văzut din nou pe băieții mei, dar și vechiul staff, cu care am lucrat timp de trei ani minunați. Sunt doar amintiri plăcute. Sunt fericit să vă revăd, toți jurnaliștii cu care am lucrat în acești trei ani. Am venit aici cu soția mea, România e o parte din viața noastră, e un loc pe care-l iubim.

(n.r. Ai vorbit cu Gigi Becali?) Am venit aici pentru eveniment. E o perioadă în care am încercat să profit, să mă educ, să învăț de la cei mai buni. Dacă acei oameni sunt la acel nivel, e pentru că au ceva mai bun decât noi, trebuie să ne educăm în fiecare moment în care putem. Acum am timp liber pentru a face acest lucru. Știu că doriți să obțineți informații, dar sunt aici pentru a mă bucura de acest moment alături de oameni cu care am petrecut trei ani minunați. Nu există vreun motiv să vorbim despre fotbal acum, trebuie să ne bucurăm de acest moment împreună”.

