Florin Tănase, dezvăluiri despre plecarea sa de la FCSB: „Nimeni din club nu a ieșit să clarifice situația”

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Florin Tănase (31 de ani) e istorie la FCSB. , campioana din „Insula Afroditei”. Transferul a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Pe aeroport, Tănase nu a vrut să vorbească despre dar a promis că va reveni cu dezvăluiri exclusive.

Florin Tănase a devenit istorie la FCSB. Jucătorul a atins o performanță remarcabilă, marcând un moment de referință pentru club și pentru cariera sa.

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De ce a plecat Florin Tănase de la FCSB

Cea de-a doua aventură la FCSB s-a încheiat abrupt pentru Florin Tănase. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a plecat de la clubul lui Gigi Becali cu doar câteva zile înainte terminării perioadei de mercato în Europa.

„Merg la o echipă importantă, cu o istorie foarte mare, în țara lor și care joacă în Europa. Sunt fericit. Despre cele care s-au întâmplat în ultimele zile nu aș prea vrea să vorbesc acum. Cu siguranță o voi face în viitorul apropiat. Acum o să merg acolo să fac vizita medicală. Sunt entuziasmat, pentru că altfel nu plecam, dar știți că Steaua rămâne în sufletul meu”, a declarat Florin Tănase.

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Despărțirea de FCSB s-a produs chiar dacă la începutul sezonului și-a prelungit contractul pe încă doi ani. Nu, nu, nu, nu regret. Nu am ce să regret. Așa a fost alegerea mea atunci, am preferat să rămân… să rămân acasă. Acum e ceva diferit pentru că am șansă să joc și în… în Europa”, a continuat fostul căpitan.

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Revenit la FCSB în august 2024, Florin Tănase este unul dintre cei mai prolifici fotbaliști din istoria roș-albaștrilor, cu care a cucerit un campionat, o Cupă și o Supercupă a României. Da. A fost visul meu să joc la Steaua. Sunt fericit că am putut să… să fac de atât de multe ori, să… să ajut echipa de… de multe ori. A fost un vis devenit realitate, pe care orice mic fotbalist și-l dorete și da, mă simt împlinit. Cu siguranță vor rămâne în sufletul meu mereu echipa, suporterii”, a mai spus Tănase.

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Tănase promite dezvăluiri

Florin Tănase nu a vrut să dezvolte pe aeroport ce l-a determinat cu adevărat să plece la FCSB, mai ales că acest transfer s-a făcut în contextul imploziei din vestiarul roș-albaștrilor în săptămâna premergătoare meciului cu UTA. „Astea nu prea vreau să le dezvolt acum. Cu siguranță în viitorul apropiat le veți afla.

Le mulțumesc suporterilor pentru toată această perioadă și le transmit să rămână lângă echipă pentru că e nevoie. (n.r. – N-ai mai fost dorit la FCSB?) Nu a fost vorba de dorit… S-au întâmplat niște lucruri în ultimul timp și asta a fost decizia.(n.r. – Probleme între români și străini la FCSB?) Nicio problemă. Minciuni! Nu plec cu inima strânsă, plec cu inima deschisă. Sunt nerăbdător să îmi cunosc noii colegi și să mă apuc de treabă”, a continuat Tănase.

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Conflict între Florin Tănase și Marius Baciu?

Florin Tănase a dezvăluit și care a fost relația cu Marius Baciu și dacă a avut un conflict cu antrenorul roș-albaștrilor. „Nu a existat niciodată. Acel așa-zis conflict a fost creat artificial după meciul cu Auda. Am spus doar că noi, echipa, nu am jucat ce trebuia, nu am jucat nimic și nu meritam să ne calificăm. De unde până unde conflict? Dar asta e altă problemă pentru că nimeni din club nu a ieșit să clarifice situația.

(n.r. – E liniște la FCSB?) Liniște… Da… Ați văzut. Liniște știu că trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis cu piciorul, cu ne place unora”, a dezvăluit Florin Tănase.

326 de meciuri, 106 goluri și 56 de assist-uri are Florin Tănase la FCSB

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