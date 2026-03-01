Florin Tănase, discurs virulent după ce FCSB a mers în play-out: ”Să nu mai dăm ocazia unor oameni fără caracter să vorbească! A fost campanie să nu fim în play-off!”

ADVERTISEMENT

După un start de stagiune dezastruos, FCSB nu a mai reușit să revină și a ratat calificarea în play-off. Florin Tănase este de părere că toată lumea din club este vinovată pentru acest sezon mediocru.

Florin Tănase a dat vina pe arbitraj pentru că FCSB nu a ajuns în play-off

Imediat după încheierea , din etapa a 29-a din SuperLiga, Florin Tănase a arătat cu degetul spre arbitrajele favorabile avute de rivalele la play-off și i-a luat apărarea arbitrului Radu Petrescu pentru greșeală uriașă de la duelul dintre Petrolul și FC Argeș.

”S-au întâmplat și foarte multe greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit, că e campanie, să fim noi în play-off. Pe Radu Petrescu l-au făcut în toate felurile, mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap.

La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Ăștia care stau în studio toată ziua să nu mai aibă răutate așa mare, să comenteze ce văd, nu trebuie să mintă. Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic.

Așa e în România, așa e când ești la cel mai mare club, mulți dau în tine. Trebuie să fii puternic. Noi acum trebuie să privim înainte, să pregătim sezonul următor, să nu le mai dăm ocazia unor oameni fără caracter să vorbească. Europa, ne-Europa, America… Le cerem scuze fanilor și sperăm să fie alături de noi”, a declarat Tănase, la flash-interviu.

Nimeni nu a scăpat de furia lui Tănase

Mijlocașul ”roș-albaștrilor” a vorbit și despre faptul că s-a tratat destul de lejer începutul de sezon din SuperLiga, iar ceea ce s-a întâmplat acum ar trebui să fie învățătură pentru stagiunea următoare.

”N-are cum să ne bucure această victorie. Vreau să le prezint scuze suporterilor noștri pentru acest an rușinos pe care l-am avut. Campioana României să ajungă în play-out… E foarte rușinos. Le cerem scuze și îi rog să fie în continuare alături de noi, pentru că avem mare nevoie de ei.

Niciunul din clubul ăsta nu are scuze pentru acest an. Eu sper să fie o învățătură de minte acest an și să nu se mai repete, pentru că acest club n-are voie să aibă asemenea rușini. Cu 49 de puncte să nu fii în play-off… S-a intrat și cu 45.

A fost și un an atipic, dar așa se întâmplă când, de la început, nu tratezi meciurile cum trebuie. Acum e clar, locul nostru nu e acolo, știm valoarea lotului, valoare jucătorilor noștri. Nu trebuia să fim acolo. Ne pare rău”, a spus Florin Tănase.

Unde a pierdut FCSB șanse de a ajunge în play-off

În schimb, mijlocașul Mihai Lixandru a fost mult mai cumpătat după ce campioana României și a mărturisit că s-a ajuns în această situație din cauza punctelor pierdute cu formațiile din subsolul clasamentului.

”Victoria nu a mai contat, dar încerc să mă respect pe mine ca jucător, să respect clubul în primul rând, să facem tot ce depinde de noi. Suntem fotbaliști profesioniști. Asta este situația. Deja de dinainte de meci era o atmosferă grea în vestiar, eram foarte dezamăgiți.

Cum am spus, suntem jucători profesioniști, trebuie să câștigăm play-out-ul, să ne găsim motivația. Avem ocazia să jucăm o cupă europeană, trebuie să găsim un obiectiv care să ne motiveze și să scoatem maximul din acest sezon, din ce a rămas.

Cu siguranță că nu alte echipe ne-au scos din play-off, nu consider asta. Noi trebuia să ne câștigăm meciurile. Am pierdut foarte multe puncte și acum făceam toate calculele din lume. Am pierdut acasă cu Metaloglobus, două egaluri cu Sibiu, foarte multe puncte pierdute.

Trebuie să învățăm din asta și să câștigăm toate meciurile de la începutul anului. Vă dați seama, nu prea putem să vedem partea plină a paharului, dar asta este”, a afirmat Lixandru.