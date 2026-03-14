Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv

Revenit la FCSB în august 2024, actualul contract al lui Florin Tănase este scadent la finalul acestui sezon. , însă, cel puțin pentru moment, o propunere de prelungire a înțelegerii nu a venit.

Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali

Florin Tănase este unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB. Din postura de mijlocaș la închidere, decarul a reușit să marcheze 11 goluri și să ofere 8 pase decisive în SuperLiga, fiind astfel principalul contribuabil la reușitele roș-albaștrilor. Cum contractul lui Tănase este scadent la finalul sezonului, fanii își ridică semne de întrebare vizavi de viitorul său.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florin Vulturar a dezvăluit că nu a existat nicio discuție până în prezent pentru prelungirea contractului. Impresarul susține că , atunci când se va ști în ce situație se află FCSB.

„Nu a fost nicio discuție până acum cu Gigi Becali pentru prelungirea contractului lui Tănase. Probabil că în săptămânile următoare va avea o discuție. Știu de la nașul că își dorește foarte mult să rămână. E important să se termine play-out-ul, să vedem dacă se califică în Europa. Oricum, orice s-ar întâmpla, va avea loc o discuție”, a declarat Florin Vulturar.

Ofertă fabuloasă refuzată de Florin Tănase

În continuare, Florin Vulturar a amintit de faptul că Florin Tănase a făcut eforturi mari pentru a continua la FCSB. Decarul roș-albaștrilor a avut o ofertă în iarnă de la o formație din China, iar remunerația sa ar fi fost mult peste nivelul SuperLigii, undeva la 1,3-1,4 milioane de euro pe sezon.

„Florin Tănase a refuzat o ofertă foarte mare din China. A zis că va rămâne până la vară, că își va duce contractul la bun sfârșit și că va vedea din vară ce se întâmplă. Oferta era la 1,3-1,4 milioane de euro pe sezon”, a conchis Florin Vulturar despre situația lui Florin Tănase, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

2,3 milioane de euro este cota lui Florin Tănase

42 de meciuri, 12 goluri și 8 pase decisive a adunat mijlocașul în actualul sezon