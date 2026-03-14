Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv

Florin Tănase va avea o discuție decisivă cu Gigi Becali în privința continuării la FCSB. Decarul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă fabuloasă pentru a rămâne în țară.
Iulian Stoica
14.03.2026 | 11:26
Revenit la FCSB în august 2024, actualul contract al lui Florin Tănase este scadent la finalul acestui sezon. Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că va construi echipa de sezonul viitor în jurul lui Tănase, însă, cel puțin pentru moment, o propunere de prelungire a înțelegerii nu a venit.

Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali

Florin Tănase este unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB. Din postura de mijlocaș la închidere, decarul a reușit să marcheze 11 goluri și să ofere 8 pase decisive în SuperLiga, fiind astfel principalul contribuabil la reușitele roș-albaștrilor. Cum contractul lui Tănase este scadent la finalul sezonului, fanii își ridică semne de întrebare vizavi de viitorul său.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florin Vulturar a dezvăluit că nu a existat nicio discuție până în prezent pentru prelungirea contractului. Impresarul susține că Florin Tănase va purta un dialog cu Gigi Becali la finalul play-out-ului, atunci când se va ști în ce situație se află FCSB.

„Nu a fost nicio discuție până acum cu Gigi Becali pentru prelungirea contractului lui Tănase. Probabil că în săptămânile următoare va avea o discuție. Știu de la nașul că își dorește foarte mult să rămână. E important să se termine play-out-ul, să vedem dacă se califică în Europa. Oricum, orice s-ar întâmpla, va avea loc o discuție”, a declarat Florin Vulturar.

Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii...
Digi24.ro
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate

Ofertă fabuloasă refuzată de Florin Tănase

În continuare, Florin Vulturar a amintit de faptul că Florin Tănase a făcut eforturi mari pentru a continua la FCSB. Decarul roș-albaștrilor a avut o ofertă în iarnă de la o formație din China, iar remunerația sa ar fi fost mult peste nivelul SuperLigii, undeva la 1,3-1,4 milioane de euro pe sezon.

ADIO, SUA! Scenariul pe care nu-l vedea nimeni este tot mai aproape
Digisport.ro
ADIO, SUA! Scenariul pe care nu-l vedea nimeni este tot mai aproape
„Florin Tănase a refuzat o ofertă foarte mare din China. A zis că va rămâne până la vară, că își va duce contractul la bun sfârșit și că va vedea din vară ce se întâmplă. Oferta era la 1,3-1,4 milioane de euro pe sezon”, a conchis Florin Vulturar despre situația lui Florin Tănase, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

  • 2,3 milioane de euro este cota lui Florin Tănase
  • 42 de meciuri, 12 goluri și 8 pase decisive a adunat mijlocașul în actualul sezon

Florin Vulturar, toate detaliile despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB

Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Fanatik
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret!...
Fanatik
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund...
Fanatik
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Echipa importantă din SuperLiga, numită 'cea mai mare victimă' a regimului comunist: 'Au...
iamsport.ro
Echipa importantă din SuperLiga, numită 'cea mai mare victimă' a regimului comunist: 'Au pulverizat-o! Nu aveau nevoie de ea'
