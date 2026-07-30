Florin Tănase, distrus după eliminarea din Conference League: „Nu meritam să ne calificăm!” Săgeţi către Marius Baciu

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a confruntării cu Auda. Roş-albaştrii s-au făcut de râs în faţa letonilor şi părăsesc Conference League încă din prima „dublă” de calificare, în turul doi preliminar.

Florin Tănase, distrus după ratarea calificării: „Nu meritam să mergem mai departe”

Căpitanul Florin Tănase a fost extrem de dezamăgit de prestaţia FCSB-ului în confruntarea cu Auda şi admite că echipa sa nu merita calificarea mai departe. „Decarul” nu s-a ferit să trimită săgeţi spre Marius Baciu:

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„Am pierdut pe fondul unui joc prost. Nu meritam să mergem mai departe, zic eu. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea. Jocul nu dă încredere, de aceea nu am marcat. Se pare că da, dacă nu se vor schimba lucrurile putem să cădem și din campionat de pe primul loc, unde am mai fost sezonul trecut”, a declarat Florin Tănase la flash-interviu.

Marius Baciu, pe făraş de la FCSB!

Marius Baciu ar putea avea zilele numărate la FCSB. FANATIK , echipa neavând vreo idee de joc, iar modul în care se lucrează la antrenamente nu este pe placul jucătorilor.

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Astfel, în următoarele zile Gigi Becali ar putea lua o decizie radicală la echipă şi să îl schimbe pe Marius Baciu. Antrenorul în vârstă de 51 de ani a venit la FCSB în luna mai a acestui an şi a reuşit să câştige barajele cu FC Botoşani şi Dinamo, care au dus echipa în Conference League.