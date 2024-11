Florin Tănase, după ce FCSB a obținut doar un egal cu Universitatea Craiova: „Sper să ne fie învățătură de minte”. Ce a spus despre arbitraj

. După meci, oltenii au păstrat avansul de un punct față de jucătorii lui Elias Charalambous.

Florin Tănase, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1: „Nu ai voie să nu câștigi când ai un om în plus”

Partida a avut un final incendiar, cu un și două cartonașe roșii arătate de „centralul” Florin Andrei lui Baba Alhassan și Joyskim Dawa.

După meci, Florin Tănase a declarat că FCSB trebuia să câștige partida având în vedere că a avut un om în plus încă din prima repriză, de la eliminarea lui Ștefan Vlădoiu.

„Un meci intens. Din păcate, nu am făcut ce trebuia pentru a menține rezultatul, trebuia să jucăm altceva în repriza a doua, să marcăm și să câștigăm. Nu ai voie să nu câștigi când ai un om în plus din prima repriză.

La faza golului a ieșit bine, important e că am avut 1-0 și om în plus, dar nu am reușit să profităm. Am crezut că va fi mult mai ușor, dar nu a fost așa. Sper să ne fie învățătură de minte și, pe viitor, să nu mai tratăm așa partidele”, a declarat Florin Tănase.

FCSB, penalty refuzat în partida cu Universitatea Craiova

Florin Tănase era cel desemnat să execute lovitura de pedeapsă în finalul partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB, dar Ovidiu Hațegan, arbitrul VAR, a decis că Luis Phelipe se afla în poziție de offside.

„Așteptam în față să decidă dacă este penalty sau nu. Acum nu știu, a fost sau nu offside, linia a fost dreaptă sau strâmbă. Ne pare rău că am pierdut două puncte mari aici. Nu am văzut prea bine nici faultul, nici acea încăierare. Ei știu mai bine ce a fost, dar nu mai contează.

Nu se simte oboseala, am avut 1-0 și om în plus. Simplu: trebuia să câștigăm. Nu consider că am câștigat un punct, am pierdut două. Nu ai voie să nu câștigi cu un om în plus”, a mai declarat Florin Tănase, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1.

Florin Tănase: „Trebuie să facem un meci mare în Europa League”

Pentru FCSB urmează meciul cu Midtjylland, în Europa League, programat joi, 7 noiembrie. Florin Tănase consideră că jucătorii echipei „roș-albastre” au obligația să obțină un rezultat bun.

„Un meci intens și în Europa. Meciurile din Europa au o intensitate mai mare. Jucăm acasă, în fața propriilor suporteri. Trebuie să ne refacem și să facem un meci mare”, a mai adăugat Florin Tănase, după Universitatea Craiova – FCSB 1-1.