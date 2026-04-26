“Florin Tănase e la final de contract!” FCSB, anunț oficial! Ce transferuri pregătesc Gigi Becali și Meme Stoica: “Avem două ținte!”

FCSB a avut un sezon atipic, în care a ieșit rapid din cupele europene și a ratat pentru prima dată calificarea în play-off. Bucureștenii pun deja la cale stagiunea următoare. Mihai Stoica a spus în direct numele jucătorilor care vor continua la echipă, dar și ce lovituri pregătește alături de Gigi Becali pe piața transferurilor. Rămâi pe FANATIK și află ce planuri se pregătesc la campioana ultimelor două ediții de SuperLiga.

Transferurile puse la cale de Mihai Stoica și Gigi Becali la FCSB

FCSB a surprins, neplăcut, întreaga lume în acest sezon. Bucureștenii au suferit mai multe rezultate dezamăgitoare, care i-au adus în situația de a lupta pentru cupele europene prin intermediul barajului oferit de play-out. Mihai Stoica a anunțat că, alături de patronul Gigi Becali, pun la cale transferuri cu care să întărească echipa și că va pleca personal să convingă jucătorii să vină. „Se lucrează intens la transferuri. O să plec în Europa după jucători. Vreau să văd niște meciuri și să discut.

Cred că pot să fiu mai convingător unu la unu, când mă întâlnesc cu un jucător să explic cam cum stau lucrurile la noi. Am două ținte în țara în care mă duc. Am avut discuții cu agentul fundașului central olandez de la Famalicao (n.r. – Justin de Haas). Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte, foarte mulți bani. Nu putem să venim cu sumele astea. Am fost să îl văd, este extraordinar de bun, dar nu se poate lua!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Florin Tănase din vară

, Florin Tănase se apropie de finalul contractului cu FCSB. Mihai Stoica este convins că latifundiarul din Pipera îi va prelungi înțelegerea experimentatului fotbalist, precizând că FCSB se bazează în continuare pe el, Juri Cisotti și Darius Olaru. „Tănase e la final de contract, dar Gigi îi va face ofertă sigur. Cred că se vor înțelege. Are două meciuri în 2026 fenomenale. La Galați, când am bătut 4-1, și la Ovidiu, când am bătut 3-2 acum. Tănase cred că rămâne. Olaru, Tănase și Cisotti… nu văd echipa asta fără ei. Pot juca orice, de la mijlocași centrali la atacanți laterali, până la atacanți”, a mai spus MM.

Mihai Popescu, jucătorul pe care Mihai Stoica îl vrea în continuare la FCSB. Ce a spus după anunțul lui Gigi Becali

Revenirea lui Mihai Popescu la FCSB a avut un impact pozitiv și asupra rezultatelor, dar și asupra impresiei pe care fotbalistul a lăsat-o după prima parte a acestui sezon. Fundașul central s-a accidentat pe 13 octombrie 2025, în meciul România – Austria (1-0) din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 și .

Ulterior, jucătorul de 32 de ani a marcat în poarta Oțelului și a jucat foarte bine și contra Farului și Petrolului. Mihai Stoica speră ca Gigi Becali să se țină de cuvânt, după ce „Am văzut ce a zis Gigi. M-aș bucura să îi prelungească contractul. E foarte bine Mihai. Fără discuție. Cum a putut să treacă peste perioada aia… Am mai văzut la Tănase asta, dar Mihai Popescu parcă e mai bun decât înainte de accidentare. Cred că acum e și mai calculat, că înainte risca, mai făcea, mai plonja, mai scotea o minge din vinclu, la meciul cu CFR. Acum parcă e mai așezat. E un jucător important în vestiar, e un băiat foarte bun. N-am vorbit cu Gigi despre asta, dar am văzut declarația lui, chiar am am salutat-o cu entuziasm”, a mai punctat Mihai Stoica.

Vlad Chiricheș, poveste încheiată la FCSB. Ce propunere i-a făcut Mihai Stoica

Așa cum deși mai avea 40 de zile de contract. Mihai Stoica a spus că a avut o discuție personală cu veteranul care a jucat în ultimii 3 ani la campioana României și că i-a spus că se poate recupera la clinica echipei oricând dorește, după propriul program.

„Cu Chiricheș am avut o discuție amândoi. Având în vedere faptul că e accidentat, i-am spus că oricând vrea să vină să facă recuperare, Ovidiu Kurti îl așteaptă. Dar nu înseamnă că trebuie să mai vină la program. Mâhnit… Și el, și eu. E păcat, dar… Nu știu dacă va continua să joace. Depinde și unde. Am văzut că a spus că vrea să joace că îi face plăcere în continuare să joace. Nu știu ce gânduri are”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

