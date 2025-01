Florin Tănase, explicații pentru presiunea pusă de Gigi Becali pe jucători: ”E normal ca patronul să nu te aștepte prea mult”

S-a spus în nenumărate rânduri că mulți jucători care ajung la campioana României clachează din cauza presiunii puse de Gigi Becali, dar Florin Tănase este de părere că la cluburile mari așa trebuie să se întâmple.

Florin Tănase, discurs dur la adresa jucătorilor care nu rezistă la presiunea pusă de Gigi Becali

Jucătorul revenit la FCSB după un periplu în zona Golfului are o cu patronul Gigi Becali și este de acord cu modul în care omul de afaceri conduce clubul, considerând că jucătorii trebuie să înțeleagă nivelul la care au ajuns.

”Indiferent ce s-ar spune, eu știu foarte bine că totul ține de capacitatea mentală a jucătorului de a face față unui club foarte mare cu obiective foarte mari. Nu are legătură cu patronul Gigi Becali, nu are legătură cu suporterii, cu nimic. Are legătură cu tine și doar cu tine, ca jucător!

După ce semnezi cu această echipă e normal să fie alt aer, e normal să vină presiune când știi că ai venit la o echipă pentru care locul 2 nu există. E normal să fie așteptări din partea publicului, că doar e cea mai iubită echipă din România.

E normal ca patronul să nu te aștepte prea mult, pentru că nici tu nu stai să aștepți când îți primești banii! Și cred că e și normal să fii în fiecare zi expus la maximum, pentru că este echipa despre care se vorbește, se scrie, se citește cel mai mult în România.

Toate lucrurile sunt firești, normale, iar la fel de normal ar fi ca și tu, ca jucător, să faci față tuturor acestea pentru că de-aceea ai venit aici. Dacă nu se poate, asta este. Nu toți sunt făcuți pentru marea performanță”, a declarat Tănase, pentru .

Tănase, certat în direct de Becali

În ciuda faptului că are o relație excelentă cu patronul, nici măcar Florin Tănase nu este scutit de critici. După remiza cu Farul din finalul anului trecut, Gigi Becali a spus la FANATIK SUPERLIGA că .

”Trebuia să-l scot pe Tănase în minutul 20 și rezolvam meciul. Spune lumea: ‘Cum, domne, să-l scoți?’ Da, îl scoți. Scopul meu e să câștig meciul, scopul meu e să câștig bani la fotbal. Nu-i scopul meu să respect eu jucătorii în teren, scopul meu e să câștig meciul.

Îl dau pe unul afară în minutul 20, zbârnâie picioarele celorlalți. Pe Tănase de ce l-am criticat atât de mult? Dacă era altul nu-l criticam, dar Tănase e prietenul meu și pe prieten poți să-l critici.

Pe Tănase dacă îl scoteam în minutul 20 nu se supăra că îi dădeam telefon după meci și îi spuneam: ‘Vezi’. Râdea. Că prietenul râde când îl cerți, dar băga și la cap. Au băgat la cap. Bagă 3-4 până la pauză și la revedere, că apoi voiam să schimb, să odihnesc echipa”, a afirmat Becali.