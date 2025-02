Florin Tănase exultă după PAOK – FCSB 1-2: „Am vorbit între noi la pauză. Ne batem cu oricine de la egal la egal!”

câștigat de oaspeți. Florin Tănase a reacționat la finalul jocului câștigat de echipa sa pe „Toumba”.

Florin Tănase, un munte de bucurie după o nouă victorie cu PAOK

Florin Tănase a fost integralist în meciul PAOK – FCSB. Experimentatul fotbalist și-a pus serios amprenta în jocul echipei sale, ajutând atât în apărare cât și în atac.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Tănase a fost cel care a pasat la Fotbalistul revenit în vara anului trecut la FCSB a mărturisit că așteaptă cu mare interes returul de pe Arena Națională și că simte că echipa sa poate lupta de la egal la egal cu oricine.

„Am luat un avantaj bun pentru returul de la Bucureşti!”

„O primă repriză câştigată de noi. Am făcut un meci bun şi am luat un avantaj bun pentru returul de la Bucureşti. Se joacă încă, dar suntem încrezători! Am suferit. În prima repriză au avut golul acela, dar alte ocazii nu îmi aduc aminte, deci nu ştiu cât am suferit.

ADVERTISEMENT

A fost diferit meciul, mai bun pentru noi. Îi ştim că au o echipă foarte bună, un antrenor care îi face să joace. Gheorghiţă… îl ştiam, am jucat contra lui la Iaşi. E un tânăr de perspectivă, ne-am bucurat că a venit la noi. S-a integrat repede. Poate să crească de la meci la meci.

„Simt că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal. Am demonstrat asta!”

Am vorbit între noi la pauză că avem avantaj numeric şi putem marca. Va fi incredibil pe Arena Naţională, ştim atmosfera asta cu 50.000 de fani. Îi aşteptăm lângă noi. Cu ajutorul fanilor noştri ne putem face meciul uşor.

ADVERTISEMENT

Simt că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal. Am demonstrat asta. Acum trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să fim la fel de umili”, a declarat Florin Tănase la

Ce urmează pentru FCSB

FCSB revine în țară pentru un nou meci în deplasare. „Roș-albaștri” vor juca duminică, 16 februarie, contra celor de la Gloria Buzău, de la ora 20:45, în cadrul etapei a 27-a din Superliga.

ADVERTISEMENT

După acest meci, bucureștenii revin pe teren propriu pentru returul contra grecilor de la PAOK. Partida va fi găzduită de Arena Națională tot într-o zi de joi, pe 20 februarie, de la 19:45.