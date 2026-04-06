Florin Tănase, lecție de fair-play în FC Botoșani – FCSB 3-2: „Îl voi avea toată viața la inimă!”

Florin Tănase (31 de ani) a făcut în timpul meciului FC Botoșani – FCSB 3-2 disputat la finalul săptămânii trecute în etapa a treia a play-out-ului din SuperLiga un gest văzut extrem de rar pe un stadion de fotbal la acest nivel. Vedeta echipei antrenate de Mirel Rădoi a scăpat un adversar de eliminare după ce a intervenit pe lângă arbitru în acest sens.

Florin Tănase, gest de mare campion în meciul FC Botoșani – FCSB 3-2

Concret, mijlocașul ofensiv a fost faultat la un moment dat faultat de Enriko Papa. Contactul a părut inițial destul de dur, iar fotbalistul moldovenilor avea deja un cartonaș galben la acel moment. În primă fază, arbitrul a dat semne că ar fi dorit să îl avertizeze din nou pe acesta, și implicit să îl elimine bineînțeles, doar că Tănase i-a transmis că nu este cazul de așa ceva. Pe reluări s-a putut observa și că Papa a alunecat înainte să se ciocnească de adversarul său.

Acest gest al lui l-a impresionat profund pe (65 de ani). Finanțatorul de la FC Botoșani a dorit să transmită că respectul său pentru internaționalul român a crescut mai mult decât semnificativ după acest episod. El consideră că astfel de chestiuni se întâmplă extrem de rar în fotbalul din prezent, motiv pentru care mijlocașul merită și trebuie să fie apreciat pentru comportamentul său.

Valeriu Iftime l-a felicitat pe Florin Tănase

Omul de afaceri a dezvăluit că a aflat de acest lucru chiar de la Enriko Papa la finalul meciului. Astfel, Iftime a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Florin Tănase în acest context. În plus, a ținut chiar să îi mulțumească fotbalistului pentru gestul respectiv. „Florin Tănase de la FCSB l-a scapat de eliminare pe Enriko Papa de la mine din echipă. Eu am aflat de acest lucru după meci de la jucătorul meu. Pe această cale vreau să îi mulțumesc public lui Florin Tănase că a fost un jucător, dar în primul rând a fost un om de mare, mare caracter. Rar mai întâlnești un asemenea adversar. A pus fair-play-ul înainte de interesul echipei sale.

Papa de la mine a făcut o alunecare, care în prima fază a părut un atac foarte grosolan. Însă, Florin Tănase s-a ridicat de pe gazon și i-a spus imediat arbitrului că Papa nu l-a atins. Din tribune mie mi-a fost foarte teamă că arbitrul o să îi dea și pe cel de-al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu. Dar uitați ce caracter a putut să aibă Florin Tănase.

Îl asigur de tot respectul meu. Iar el va rămâne pentru totdeauna fotbalistul de la FCSB pe care eu îl voi avea toată viața la inimă. Putea să se văicărească și să se facă un adevărat circ pe gazon, că Papa l-a rupt, dar nu a fost așa. Dacă aș putea, pe loc i-aș da un premiu de fair-play. Rar mai găsești fotbaliști pe teren ca acest băiat”, a spus Valeriu Iftime, potrivit