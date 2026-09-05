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Florin Tănase (31 de ani) a trecut extrem de rapid peste momentul tensionat de la FCSB. Exclus din lot de Gigi Becali după un incident la antrenament, fostul căpitan al roș-albaștrilor și-a găsit repede o destinație. Mijlocașul a fost deja prezentat la noua sa echipă, Omonia Nicosia. Impresarul jucătorului face dezvăluiri despre primele zile ale acestuia în Cipru. Tănase e fericit și deja și-a găsit o casă pe malul mării.

Starea de spirit a lui Florin Tănase după ce a semnat cu Omonia Nicosia: ”Şi-a găsit o casă pe malul mării! Este foarte fericit”

Timp de 10 sezoane, de-a lungul a două „descălecate”, Florin Tănase a jucat peste 300 de meciuri la FCSB. În această perioadă, fotbalistul a înscris de 106 ori și a oferit 44 de pase de gol. Tănase a jucat pentru roș-albaștrii și în peste 50 de partide din cupele europene și a marcat de 9 ori. El și-a trecut în palmares titlul de campion al României, Cupa României și Supercupa României alături de roș-albaștri.

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„Relația” Tănase – FCSB s-a încheiat brusc în urmă cu câteva zile. , jucătorul a fost exclus din lotul echipei, apoi a decis să plece din țară. Acesta avea o clauză care îi permitea un transfer în orice moment. Tănase a trecut rapid peste ultimele zile mai complicate din România, iar acum a început un nou capitol.

Cel care a intermediat această mutare spectaculoasă, impresarul Florin Vulturar, a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, amănunte extrem de interesante despre acomodarea jucătorului în ”Insula Afroditei”, dar și despre starea sa de spirit în prezent. Agentul tocmai a revenit în țară din Cipru. Spune că Tănase este fericit în această nouă destinație. Deja și-a găsit o casă pe malul mării.

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”L-am lăsat fericit, se simte foarte bine. Eram în aeroport și vorbeam cu el, și-a găsit o casă pe malul mării, foarte, foarte frumoasă. E bine, e frumos în Cipru. Omonia ne-a impresionat din toate punctele de vedere, un club bine organizat. Ca să vă dau un detaliu așa, cred că am făcut o mie de poze de când am intrat în club până s-a finalizat totul. Aveau un studio, parcă era studio de televiziune pentru marketing, pentru prezentare. Baza de pregătire, o bază nouă, niște condiții care chiar m-au uimit. Patronul este un cipriot care am înțeles că are afaceri în SUA”, a spus Vulturar.

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Cum s-a realizat transferul de la FCSB: “În 24 de ore am rezolvat tot”

Nimic nu anunța . Același Florin Vulturar a venit cu informații de culise despre filmul acestui transfer. ”(n.r. Când a venit oferta pentru Florin Tănase de la Omonia?) Am vorbit cu nașul (n.r. cu Gigi Becali) cu o zi înainte de transfer. În 24 de ore am rezolvat tot.

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Am discutat (n.r. cu Gigi Becali). Mi-a zis că îl lasă să plece liber și am vorbit cu câteva cluburi despre el și în ziua următoare m-au sunat cei de la Omonia. Am mai discutat încă o zi detalii contractuale, ce a mai fost de discutat, și ne-am înțeles”, a mai punctat impresarul fostului jucător de la FCSB.

Florin Vulturar a mai ținut să adauge faptul că, pentru Omonia Nicosia, aducerea lui Florin Tănase a fost văzută ca o uriașă lovitură dată în acest mercato. ”Pentru ei a fost o bombă. Chiar consideră că au detonat o bombă pentru fotbalul cipriot. (n.r. Au rămas foarte surprinși că reușesc să-l aducă un internațional român liber de contract într-un timp așa scurt) Da”.

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Când ar putea debuta Florin Tănase la Omonia: ”Cred că va juca în Supercupa cu Pafos”

Joi, 3 septembrie, de la ora 19:30, Omonia Nicosia întâlnește Pafos, echipa unui alt român din Cipru, Vlad Dragomir (27 de ani), în Supercupă. Este meciul în care este așteptat să debuteze Florin Tănase. Agentul acestuia spune că fostul jucător de la FCSB este în lot. „(n.r. Tănase este în lotul Omoniei pentru Supercupa cu Pafos?) Da, da. Cred că va juca. A făcut deja două antrenamente. A fost primit foarte bine. A dat și vreo 3 goluri în antrenamente”.