Florin Tănase, Fotbalistul Anului în SuperLiga 2025. Lovitură totală pentru mijlocașul FCSB

Florin Tănase este, cu siguranță, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din SuperLiga României, însă seriozitatea sa de la antrenamente și din timpul jocurilor îl pune pe o treaptă a fotbalului românesc pe care este greu să o atingi doar prin talent. La Super Gala Fanatik 2025, Florin Tănase a primit premiul de „Fotbalistul Anului în SuperLiga”

Florin Tănase, Fotbalistul Anului în SuperLiga

După un sezon în care echipa sa nu a pierdut niciun meci cu echipele din play-off și a făcut un parcurs excepțional în cupele europene, Florin Tănase a fost desemnat „Fotbalistul Anului în SuperLiga” la Super Gala Fanatik 2025. El nu a mai fost pentru FCSB marcatorul din prima sa experiență pentru „roș-albaștrii”, însă el a reprezentat sclipirea de la mijlocul terenului.

Sezonul de excepție al lui Tănase la FCSB

După experiența sa din Golf, Florin Tănase a acceptat propunerea lui Gigi Becali de a reveni în SuperLiga României. Deși salariul său nu este mai mare de 30.000 de euro lunar, patronul a dezvăluit că mijlocașul ar fi ajuns la aproape un milion de euro câștigați în sezonul trecut, datorită bonusurilor de cupe europene.

Chiar dacă el nu a mai fost golgheterul cu care fanii erau obișnuiți, deoarece era folosit meci de meci în poziția de vârf, Tănase tot a reușit să fie unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în sezonul trecut, chiar dacă cifrele sale nu au mai fost la nivelul de acum 4-5 ani. Florin Tănase a adus luciditate într-un mijloc al FCSB-ului care avea probleme la atacul pozițional, punându-și în valoare adevărata sa calitate: inteligența în joc.

Statistici, goluri și momente decisive

Florin Tănase nu și-a mai trecut numele pe tabelă atât de des, deoarece atribuțiile sale au fost altele. Cu toate acestea, el a reușit să înscrie de 5 ori și să ofere 5 pase decisive în toate competițiile. În lipsa lui Darius Olaru, el a fost nevoit să preia din atribuțiile sale de pe teren, iar acest lucru l-a făcut să nu ajungă atât de des la finalizare, însă aportul său din linia mediană a făcut ca FCSB să zburde în campionatul intern.

, din lovitură liberă. „Tase” a reușit în acea partidă să deschidă scorul, iar Daniel Bîrligea a dublat avantajul în debutul reprizei secunde, scorul final fiind 2-0. Această victorie a fost foarte importantă în parcursul european al lui FCSB, care aproape că s-a calificat în primele 8 echipe în faza ligii.

Reacția lui Tănase la premiu

„Bună seara! Puține emoții, e normal, e primul premiu personal. Le mulțumesc colegilor, domnului Becali, lui Meme, tuturor oamenilor care lucrează în club, fanilor și, nu în ultimul rând, familiei mele”, a declarat Florin Tănase, la primirea premiului.

Ce urmează pentru starul FCSB

Dacă sezonul trecut a fost pe culmile gloriei cu FCSB , în următoarea perioadă Florin Tănase trebuie să facă tot posibilul ca echipa sa să-și recapete forma.

Din moment ce câștigă foarte bine la FCSB și este foarte puțin probabil ca el să mai fie atras de vreo ofertă din Golf, dacă suma nu va fi una importantă. Cel puțin pentru un moment, Florin Tănase este un jucător crucial pentru FCSB și va încerca să facă performanțe la clubul pentru care a adunat 300 de meciuri.