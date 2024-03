Florin Tănase, gata să revină la FCSB: „Am o convenție cu Gigi Becali”

Florin Tănase ar putea reveni la FCSB, așa cum . Internaționalul român a vorbit despre această posiblitate și despre grupa României la Euro 2024.

Florin Tănase și mai aproape de FCSB: „Nu aș spune nu, e vorba de echipa mea de suflet”

Florin Tănase e convins că FCSB va reuși să câștige titlul de campioană: „Doamne ajută, e greu să îi mai ajungă cineva. Joacă bine, e singura echipă care joacă. Mi-e dor, dar ce să faci, mai am aici contract până în vară”.

, iar acest lucru s-ar putea întâmpla mai repede decât e preconizat: „Țin legătura cu nea Gigi mereu, să vedem în vară ce oferte voi avea. Eu am o convenție cu dânsul. Rămâne să vedem din vară. Nu aș spune nu, e vorba de echipa mea de suflet”.

Vârful nu a avut un sezon tocmai fericit la Al-Okhdood și a reușit doar două goluri și trei pase decisive: „Nu am jucat, am fost suspendat pentru cumul de cartonașe. Nu am cifre foarte bune, noi aici am jucat un alt sistem, 5-4-1. Jucăm în cei doi de la mijloc. Când am jucat 4-2-3-1 am și reușit să marchez și să dau pase de gol.

Sper să ne îndeplinim obiectivul, ar fi o performanță. Sunt ok, e plăcut să joci cu toți fotbaliștii mari care au venit aici, e frumos să joci, sunt meciuri tari. Nu am jucat cu Al Hilal, am fost accidentat. Am jucat cu Al Nassr, o echipă bună, jucători extraordinari”, a mai spus Tănase potrivit .

Florin Tănase speră să prindă Euro 2024: „Sper să fiu sănătos”

Florin Tănase a vorbit și despre echipa națională a României: „Nu am mai vorbit cu Edi direct, dar au vorbit cu cei din staff. Am fost de fiecare dată în anturajul echipei naționale. Sper să fiu sănătos.

Fotbalul de aici nu e ușor, nu e ușor de jucat aici. Aduc în fiecare echipă câte opt străini. Care sunt plătiți foarte bine, nu pot să vină jucători slabi”.

„Tase” speră să prindă lotul pentru turneul final: „Ar fi o onoare să merg să joc la Euro, e o performanță că ne-am calificat. Cred că putem să facem și acolo o figură frumosă”.

Tănase a comentat și grupa României la Euro: „Jucătorul român are calitate, poate să facă față. Să vedem ce face Ucraina, să vedem. La fotbal nu se știe niciodată. Nici nu mai contează cine vine, noi trebuie să arătăm aceeași unitate, aceeași dorință și să ieșim din grupă”.