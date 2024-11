Florin Tănase, hotărât după FCSB – Olympiacos 0-0: „Nu vrem să ne gândim la primele 24”

FCSB este neînvinsă în patru dintre cele cinci jocuri disputate în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României , scor 0-0 și a ajuns la cota 10 în cadrul celei de-a doua competiții ca importanță organizate de UEFA.

Florin Tănase, verdict clar după FCSB – Olympiacos 0-0

FCSB își continuă parcursul de vis în Europa League, după un nou rezultat mare pe Arena Națională. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu Olympiacos, câștigătoarea din sezonul trecut a UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT

Campioana României și a luat un punct din această dispută, deși a jucat mai bine de jumătate de repriză în inferioritate numerică.

, asta după ce a primit două galbene în interval de 14 minute. Chiar și așa, FCSB a rezistat și chiar a pus presiune pe adversar, iar în cele din urmă, jocul s-a încheiat cu scorul de 0-0.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, Florin Tănase a vorbit la flash-interviu despre rezultatul obținut de el și colegii săi, iar șeptarul roș-albaștrilor a scos în evidență și faptul că adversarul a cucerit un trofeu european în sezonul precedent.

„Puteam mai mult, este bine. Ne va da încredere (n.r. egalul) pentru meciul următor. Trebuie să avem încredere în noi. Am vorbit între noi că trebuie să jucăm cu curaj, că suntem buni, că trebuie să avem încredere în noi și că putem câștiga.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm că am jucat împotriva unei echipe care anul trecut a câștigat un trofeu european și am făcut față cu brio. Noi nu vrem să ne gândim la primele 24. Vrem să obținem cele trei puncte cu Hoffenheim.

Suntem calificați în proporție mare, cred. Nu te aștepți să se accidenteze jucătorii, dar restul care am rămas în teren am luptat. Am ținut de rezultat”, a declarat Florin Tănase la finalul partidei, potrivit .

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut încă un jucător în meciul cu Olympiacos

Veștile proaste contnuă să vină pentru FCSB și după remiza cu Olympiacos de pe Arena Națională. . Joyskim Dawa l-a înlocuit pe fotbalistul din Africa de Sud.

Asta după ce Vlad Chiricheș a suferit o accidentare de ultim moment înainte de acest joc. Fundașul român era folosit ca titular la antrenamentul oficial de Elias Charalambous, însă la ora partidei, acesta nu a mai prins nici măcar lotul și a fost surprins în lojă.