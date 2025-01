Florin Tănase îi dă dreptate lui Gigi Becali după FCSB – Manchester United 0-2: ”Am jucat prea jos. Alergam de la unul la altul”

”Roș-albaștrii” au încheiat pe un onorabil loc 11 în grupa de Europa League și vor juca în play-off, dar Florin Tănase a fost extrem de acid la finalul partidei FCSB – Manchester United 0-2.

Florin Tănase, prima reacție după FCSB – Manchester United 0-2

Mijlocașul revenit la FCSB după o perioadă petrecută în zona Golfului a criticat sistemul folosit de antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii la , considerând că nu s-a pus deloc presiune pe englezi. propus de cuplul de antrenori.

”Știam că va fi un meci dificil, am jucat împotriva unei echipe mari, jucători cu calitate. Din păcate, nu am reușit să producem un rezultat bun. Am simțit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Dacă nu pui presiune, oricine poate să marcheze.

Din cauza faptului că aveau superioritate, eram eu cu Bîrligea, alergam de la unul la altul, e greu să recuperezi. Normal că nu e confortabil, ești nevoit uneori să o faci, ai și șanse să o recuperezi.

Nu știu cât s-a resimțit, am încasat primul gol din fază fixă, trebuia să fim mai atenți. Nu meritam, trebuie să fim corecți, nu meritam nici măcar un egal”, a declarat Tănase, la .

Pe cine așteaptă Tănase în play-off

Fotbalistul campioanei României a fost ferm când a fost întrebat dacă echipa sa ar fi meritat un rezultat de egalitate la întâlnirea cu Manchester United. ”Am încasat primul gol dintr-o fază fixă, un aut, trebuia să fim mai atenți. Nu meritam nici un egal, trebuie să fim corecți. Suporterii au fost minunați.

(n.r. – Întâlniți PAOK sau Union Saint Gilloise în play-off) Vom vedea cine va fi. E clar că nu va fi un meci ușor. PAOK îi știm, au valoare, am jucat împotriva lor. Dacă jucam ce știam noi, în sistemul pe care l-am jucat până acum, poate era altceva sau cel puțin aveam mai multe șanse (n.r. – cu United).

(n.r. – Despre meciul cu CFR Cluj) Jucăm împotriva CFR-ului. Trebuie să facem un meci bun și să câștigăm, jucăm în fața suporterilor, duminică sper să-i răsplătim”, a spus Florin Tănase.

Imediat după încheierea jocului de pe Arena Națională, Gigi Becali a recunoscut valoarea superioară a formației engleze, însă și a anunțat că formația sa nu va mai juca niciodată așa.