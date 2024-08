Florin Tănase, impresionat după LASK Linz – FCSB 1-1: „Incredibil! Asta e dovadă că Steaua e cea mai iubită echipă”

. Calificarea se va juca în retur, programat săptămâna viitoare în București. Meciul a fost unul echilibrat, iar ambele echipe au prestat un joc bun.

FCSB, egal în Austria. Calificarea se va decide pe Ghencea

Austriecii au deschis scorul, însă elevii lui Elias Charalambous au reușit să egaleze înainte de pauză. Vali Crețu a trimis o centrare impecabilă, iar David Miculescu a reluat mingea cu capul sub bară. În partea secundă, FCSB a arătat mult mai bine, iar intrările lui Tavi Popescu și Florin Tănase s-au simțit.

Returul se anunță unul extrem de disputat. FCSB și-a învățat lecția. Scenariul este foarte asemănător cu cel din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Atunci, roș-albaștrii au remizat la Praga împotriva Spartei, dar au cedat pe Ghencea.

Florin Tănase, din nou căpitan la FCSB. Ce a declarat după egalul cu Linz

La finalul meciului, Florin Tănase s-a declarat mulțumit de rezultat, dar și de felul în care echipa sa a arătat. Acesta a ținut să le mulțumească suporterilor pentru tot sprijinul acordat și a vorbit despre faptul că a purtat din nou banderola de căpitan.

„M-am simțit bine. Ușor, ușor, prind minute. Este ceea ce am nevoie pentru a crește din punct de vedere fizic. (n.r. Ai purtat banderola de căpitan. Cum s-a ajuns la această decizie?) Lixandru a venit la mine și mi-a înmânat-o. Nu am fost anunțat. Am mai fost căpitan la Steaua (n.r. FCSB). Este un sentiment foarte frumos.

Nu cred că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu Sparta. Consider că în repriza a doua puteam să marcăm câteva goluri. Am avut niște situații foarte bune. Sperăm că la București vom sta bine și vom bloca culoarele. Sperăm să facem un meci bun și să mergem în grupele Europa League.

(n.r. Ai luat cartonaș galben pentru proteste. V-ați simțit neîndreptățiți?) Am simțit puțin mai mult. Cred că așa s-a văzut și din tribune. Au fost niște decizii judecate nu cu aceeași măsură. Nu ai cum să nu te enervezi.

(n.r. Cum va fi meciul retur?) Încearcă să paseze între linii, să creeze superioritate. În prima repriză am fost puțin surprinși. Se vor uita și ei la interviu, probabil (n.r. zâmbește).

Incredibil ce au făcut suporterii. Au venit foarte mulți. Le mulțumim foarte mult. Este încă o dovadă că Steaua (n.r. FCSB) este cea mai iubită echipă din România. (n.r. Cum te vei simți la revenirea în Ghencea?) Nu va fi nimic deosebit. Dacă era un gazon mai bun, ar fi fost. Sper doar să facem un meci bun”, a explicat Florin Tănase, pentru Voyo.