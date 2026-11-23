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ceea ce a stârnit un acces de furie din partea patronului Gigi Becali. Imediat după partidă, pentru a redresa situația. Iar din informațiile exclusive aflate de FANATIK, primul nume pe listă este cel al lui Florin Tănase, fostul căpitan al echipei.

Gigi Becali a oferit o primă reacție despre posibila revenire în iarnă a lui Florin Tănase la FCSB. „Am vorbit cu Bogdan Costicea, mi-a zis că Tănase era cu lacrimi în ochi că l-am lăudat aseară. Așa că uite care e treaba… El poate să vină la mine oricând, că e băiat de caracter. Numai că trebuie să țină cont de un lucru: el poate să facă ce vrea în timpul liber. Dar orice om care lucrează la mine, nu neapărat numai la fotbal, ci oriunde, trebuie respect. Nu ai respect, nu stai și nu lucrezi la mine. Aici a fost vorbă de respect față de mine. E vorba de club, de milioane de euro, tu când pleci de la antrenament… El regretă acum, dar trebuia să fac asta, pentru ca toată lumea să știe că nu te joci cu Becali”, a declarat patronul FCSB în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Florin Tănase, primul transfer tare pe care Gigi Becali îl pregătește la FCSB

FCSB este într-o situație complicată în SuperLiga, șansele la titlu fiind practic nule în acest moment. Mai mult, ceea ce îl obligă pe patron să investească masiv în iarnă pentru a încerca să redreseze situația. Campania de transferuri se anunță una importantă, iar primul nume vehiculat este cel al fostului căpitan Florin Tănase, plecat în luna septembrie în Cipru, la Omonia Nicosia.

„O informație super proaspătă… Primul transfer tare pe care îl face FCSB va fi Florin Tănase. Gigi Becali chiar s-a enervat, nu mai suportă umilințele. Aceasta este informația momentului, e caldă, nu avem încă toate detaliile… Dar Florin Tănase va reveni în iarnă la FCSB. E un jucător cu mare experiență. Deci ăsta e primul transfer tare pe care Gigi Becali în va face. Îl aduce înapoi din Cipru pe fostul lider al echipei”, a anunțat Horia Ivanovici în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali regretă despărțirea de Florin Tănase

Florin Tănase a părăsit FCSB în luna septembrie a acestui an, la finalul perioadei de mercato, după un conflict cu Marius Baciu, antrenorul de atunci al echipei. Ulterior, fostul căpitan al „roș-albaștrilor” a fost atacat dur și de Mihai Stoica, dar și de patronul echipei, care l-a acuzat că era mai mult cu mintea la afaceri decât la fotbal.

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Acum, Gigi Becali și-a schimbat total optica, declarând după egalul 0-0 cu FC Argeș că regretă despărțirea de fostul său jucător. „Stanciu să fie sănătos. Nu-mi arde mie de Stanciu. Mi-a zis că sună. A mers acolo, să fie sănătos. Am greșit cu Tănase. Nu trebuia să-l las să plece. Nu mai avem nimic. Niciunul care să lege echipa”, a spus Gigi Becali după meciul de la Mioveni.

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