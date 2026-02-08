Florin Tănase, încântat și el de prestația sa din Oțelul Galați – FCSB 1-4: „Trei pase decisive și gol, meci perfect”

ADVERTISEMENT

Oțelul – FCSB s-a terminat în favoarea campioanei en-titre, scor 1-4. Echipa pregătită de Elias Charalambous a punctat prin Daniel Bîrligea (n.r. – două goluri), Darius Olaru și Florin Tănase. La puțin timp după ce Marcel Bîrsan a fluierat finalul, Tănase a expus cât de dificilă a fost partida de la Galați.

Florin Tănase, val de bucurie după Oțelul Galați – FCSB 1-4

La scurt timp după fluierul final din Oțelul Galați – FCSB 1-4, din acest sezon. , cel puțin până în prezent, în vreun meci.

„După trei pase decisive și un gol, clar că a fost un meci perfect. Cred că este cea mai importantă victorie a sezonului. Dacă nu câștigam azi, șansele pentru play-off erau aproape nule.

Nu cred că am mai avut vreun meci cu trei pase decisive. Când se dau trei goluri din pasele tale… Probabil că am mai dat în vreun meci trei pase, dar nu s-au fructificat”, a declarat Florin Tănase la flash-interviu.

Ce spune Tănase despre „dubla” cu Universitatea Craiova

Pentru FCSB urmează două meciuri cu Universitatea Craiova, unul în Cupă și altul în etapa a 27-a din SuperLiga. Florin Tănase e încrezător că atât el, cât și colegii vor aborda partidele cu oltenii la victorie.

„Eram și înainte foarte optimiști. Știți cum e, la fotbal poți să încasezi unu sau două goluri și e greu să revii. Trebuie să jucăm fiecare meci la victorie, avem de recuperat.

Craiova e principala favorită la titlu, sunt pe primul loc. Sunt multe meciuri de jucat. E o dublă cu o echipă bună, îi știm, sperăm să facem două meciuri foarte bune. Avem patru zile să ne refacem și trebuie să jucăm la victorie”, a conchis Florin Tănase.