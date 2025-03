Florin Tănase, înțepături pentru Marius Șumudică după FCSB – Rapid 3-3: ”O să vedem dacă mai spune așa”

La flash-interviu după meciul FCSB – Rapid 3-3, Marius Șumudică a precizat că și în acest sezon, dar replica a venit imediat de la Florin Tănase.

Florin Tănase, contre cu Marius Șumudică după FCSB – Rapid 3-3

Imediat după încheierea partidei din , Florin Tănase l-a contrat pe tehnicianul giuleștenilor și consideră că diferența de puncte e prea mare pentru ca Rapid să se implice în bătălia pentru trofeu.

”(n.r. – Marius Șumudică nu o vede pe FCSB favorită la câștigarea campionatului). Pe cine vede? Vom vedea. Mai sunt 9 etape. O să vedem dacă mai spune așa și la sfârșit. Pentru titlu e greu pentru Rapid, poate, cine știe, să marcheze așa non stop din faze fixe.

E greu de crezut. E o echipă care a crescut în joc, pot câștiga multe meciuri, dar cred că diferența de puncte e mare, e greu. Acum joci pe 3 puncte, dar presiunea s-a simțit la fel și în celelalte derby-uri. Când joci într-un derby, trebuie să fii pregătit și să dai tot ce e mai bun”, a declarat Tănase, la .

Ce l-a nemulțumit pe Tănase în derby

Fotbalistul campioanei României este de părere că nu s-au gestionat prea bine momentele de avantaj și a glumit pe seama faptului că Rapid .

”E bine că nu am pierdut. Din păcate am condus de două ori și nu am gestionat bine, trebuie să continuăm, să jucăm ce știm. La eliminare la fel, trebuie să avem o circulație mai bună a balonului. Prea multe probleme nu ne-au pus. Ne-a dat gol fundașul.

Trebuie să ținem capul sus, urmează o pauză și după vom vedea. Normal că nu ne mulțumește, am jucat în fața propriilor suporteri, trebuia să îi facem fericiți. Echipa a arătat că are forță, am egalat și era aproape și să câștigăm. Nu cred că a fost o întâmplare”, a spus Florin Tănase.