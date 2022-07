Florin Tănase, interviu premium pentru FANATIK. Declarații uluitoare ale căpitanului FCSB despre retrogradarea lui Dinamo. „M-au ofertat!” Exclusiv

La puțin timp după terminarea campionatului precedent, din nou fără titlu pentru Tănase și FCSB, vechiul și noul golgeter al Ligii 1 a plecat în Italia. Avea de rezolvat încă un episod din puzzle-ul carierei, semnând cu renumitul impresar după ce i se terminase înțelegerea cu „Don” Giovanni Becali. Florin a fost însoțit la Milano de soția sa Medeea, profitând puțin și de zilele libere dinaintea convocării la națională, pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. Am amânat interviul premium pentru revista FANATIK din luna iunie până la revenirea sa în țară. A ieșit un dialog direct, fără menajamente, sincer, cu un tip „mobilat”, care are mereu răspunsurile la el. Uneori, chiar și întrebări la răspunsuri.😊

„Când s-a terminat 2-2 cu Voluntariul, m-am gândit imediat la meciul pierdut la Iași în 2018”

Cât de mare a fost bucuria că ai devenit golgeterul Ligii pentru al doilea an la rând și cât a fost dezamăgirea că FCSB a ratat încă un titlu?

ADVERTISEMENT

– Aș începe cu dezamăgirea, pentru că este foarte mare și acum. Revenisem de la atâtea puncte, ne apropiasem de CFR și puteam să jucăm cu titlul pe masă. Am fi avut șansa să câștigăm, dar am pierdut , pe Arenă. Chiar nu ne așteptam… Cât despre golgeter, sunt fericit, pentru că nu mulți fotbaliști ajung să câștige acest titlu doi ani la rând.

Discutând despre etapele din sezonul trecut ale bătăliei pentru titlu cu CFR, ce te gândeai după acea victorie de la Cluj din play-off?

ADVERTISEMENT

– Ajunsesem la două puncte și aveam un singur gând: trebuie să batem totul până la final și vom fi campioni!

Dar primul gând, acolo pe teren, la 2-2 cu Voluntari?

– N-am mai spus-o până acum, dar atunci primul lucru care mi-a venit în cap a fost meciul de la Iași, din 2018, când am pierdut și CFR a luat titlul! A dat gol tot pe final de meci Andrei Cristea, o contră în minutul 89… Cu un egal eram la mâna noastră și câștigam noi campionatul!

ADVERTISEMENT

„De ce nu luăm titlul? Ne-a lipsit și norocul, dar avem și echipă tânără de câțiva ani”

De ce crezi că FCSB nu ia titlul de atâta timp? Sunt deja 7 sezoane la rând…

– Am fost aproape de câteva ori, ne-a lipsit, să zic așa, și norocul! Țin minte că atunci când a luat Viitorul campionatul am primit gol cu Dinamo în minutul 98! Cu o etapă înainte, pe Arenă, am ratat incredibil chiar cu Viitorul. Egalaseră prin Țucudean, apoi a ratat „ ”, a dat peste poartă și Bălașa din 6 metri… De-aia zic că am avut și ghinion!

Nu e doar ghinionul…

– Da, nu e doar acest motiv. E vorba și de loturi. Avem o echipă tânără de câțiva ani încoace. Contează și acest aspect. Uite, de exemplu, în play-off-ul din 2021 ni s-au accidentat oameni importanți și am suferit. Miron cu CFR la Giurgiu, Nedelcu la Sepsi, era și el accidentat. A trebuit să jucăm cu copii.

ADVERTISEMENT

Am jucat pe mai multe poziții, îmi place să fiu mereu aproape de poartă. Acum a început să-mi placă postul de atacant. Chiar nu m-am gândit cu cine aș semăna din fotbalul mare, dar știu că atunci când m-am apucat de fotbal îl aveam model pe Steven Gerrard. Mai ales că la începutul carierei jucam 4-4-2 și eram în mijloc, la fel ca el” – Florin Tănase

„Lumea nu înțelege prin ce a trecut Florinel cu operația. Avea dureri, nu se putea antrena, nu-i era ușor”

Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Îl cunoști bine, de ce întârzie să-și revină?

– Eu zic că și-a revenit, dar a făcut iar ruptură musculară și nu e simplu. A avut un meci excelent la Viitorul în primăvară, acel 4-0, apoi problema de la Craiova, când a ieșit înainte de pauză. Lumea nu înțelege prin ce a trecut el. O operație rămâne o operație, nu e orice accidentare. Plus că în iarnă am făcut cantonamentul acasă, erau terenurile înghețate… Nici noi, cei sănătoși, nu ne puteam antrena ca lumea, dar el, care venea după o pauză mare. Avea dureri, nu-i era ușor. Cum i-au dispărut durerile, a redevenit Florinel pe care-l știm cu toții.

ADVERTISEMENT

Ai încredere în el?

– Sută la sută! !

„Dacă aveam VAR, alta era campioana! Sau, cel puțin, aveam finală de titlu!”

E CFR Cluj o campioană care și-a meritat ultimul titlu?

– O țară întreagă a văzut . Dacă aveam VAR, eu zic că alta era campioana în vară! Sau, cel puțin, aveam finală de titlu la Buzău… Din sezonul următor o să fie mai bine pentru că se va introduce VAR-ul.

Cum sunau planurile lui Florin Tănase, în 2016, când s-a transferat de la Viitorul la FCSB?

– Mă gândeam că o să câștig titluri, că o să joc în cupele europene, că fac performanță. Din păcate pentru mine, după venirea mea, patronul echipei s-a axat mai mult pe jucători tineri, de perspectivă. Și-a schimbat puțin strategia și e foarte greu să câștigi titlul numai cu fotbaliști tineri, chiar dacă sunt foarte valoroși. Între timp Viitorul a luat titlul, în chiar primul meu an la FCSB…

Au fost multe momente în care m-am simțit vânat de arbitri. Sunt meciuri în care eram faultat, trebuia să mi se dea penalty și fluiera simulare. M-am simțit nedreptățit, iar totul pleca de la ce s-a spus în trecut” – Florin Tănase

„Gigi Becali mi-a zis că mă transferă la FCSB în tribună la Voluntari. A fost prima întâlnire!”

Îți mai amintești prima ta discuție față în față cu Gigi Becali?

– M-am întâlnit cu el în tribună la Voluntari, unde mersesem să văd un meci. și mi-a spus că are mare încredere în mine și că mă va transfera la FCSB. Da, aia a fost prima mea întâlnire cu Gigi Becali.

Ce fel de om este Becali când vorbiți în particular?

– Este un om foarte bun și cred că puțini știu de fapt câtă lume ajută el în spatele camerelor TV. Investește mult în fotbal, dar în principal ajută oamenii.

1,5 milioane de euro i-a plătit Gigi Becali lui Hagi, pe 8 august 2016, când l-a transferat de la Viitorul la FCSB pe Florin Tănase

„Eu nu sunt convins sută la sută că Gigi Becali face schimbările la FCSB, așa cum zice la televizor”

Ai linie roșie cu patronul, fiind unul dintre favoriții lui?

– Da, mă mai sună din când în când, dar nu foarte des. Mă mai ceartă, ca să mă motiveze… E normal să-i răspund la telefon, doar este patronul clubului, .

Cum percepe vestiarul schimbările făcute la pauză, prin telefon?

– Știu că și nea Gigi a vorbit de lucrurile astea, dar știți cum e el… Eu nu sunt convins sută la sută că Gigi Becali face schimbările, așa cum zice la televizor. Ca jucător, te aștepți să fii schimbat uneori când nu joci bine, orice antrenor ar face asta.

„L-am simțit dezamăgit pe Keșeru, nu se aștepta la ce i s-a întâmplat. El a venit să ajute”

Ai lucrat cu mulți antrenori la FCSB în acești ani. E greu să fii antrenor la FCSB?

– Cu siguranță nu e ușor, pentru că Steaua e un club mare. , nici pentru jucători.

Crezi că a fost nedreptățit Keșeru de către Gigi Becali?

– Nu pot spune eu dacă a fost nedreptățit, el trebuie să zică dacă e așa. Eu l-am simțit dezamăgit, cu siguranță nu se aștepta la asta. El a venit să ajute. Oricum s-a antrenat ca un profesionist tot timpul.

Sunt fotbaliștii români sclavi ai patronilor?

– Nu mi se pare ok cuvântul sclav. Atunci ar trebui să numim toți angajații unui patron, indiferent de domeniu, nu doar în fotbal, că ar fi sclavi. Ceea ce nu mi se pare mie normal este că sunt probleme cu salariile la multe dintre cluburi, nu se plătesc la timp. Nu e normal ca un jucător să aștepte după salariu trei-patru luni.

La FCSB nu sunt probleme?

– Nu au existat niciodată!

„Eu aș plăti 3 milioane de euro pe Tănase și l-aș lua imediat!”

Care a fost clubul cel mai aproape să te transfere din tot ce s-a vehiculat?

– Vara trecută am fost foarte aproape să plec, a fost de care ai scris (n.r. – Al Nasr). Dacă aveam acum un an clauza de azi, de trei milioane de euro, eram plecat! Dar nea Gigi a cerut mai mult și nu s-a mai mișcat nimic.

Tu câți bani ai pune jos să-l transferi pe Tănase?

– Aș plăti clauza de 3 milioane de euro și l-aș lua imediat!

Sunt șanse să mai pleci în vara asta?

– Sincer, nu mai sunt cu gândul la plecare. Sunt fericit aici, la Steaua, și-mi doresc să fac un sezon viitor bun și să luăm titlul. Dar dacă va veni o ofertă foarte bună pentru mine din punct de vedere financiar, atunci am putea discuta și de un transfer.

Cred că aș face față într-un campionat puternic. Le urmăresc și văd ce intensitate este în meciuri. Am o viață extra-sportivă exemplară și asta mă ajută foarte mult” – Florin Tănase

„Terminasem de câteva luni contractul cu nea Giovanni și a apărut atunci oportunitatea Pastorello”

De ce ai renunțat la Giovanni Becali și l-ai ales pe Pastorello?

– Mi se terminase contractul cu și am avut o perioadă de câteva luni fără impresar. Acum puțin timp mi-a apărut oportunitatea asta și am zis să semnez cu Federico Pastorello pentru că este unul dintre cei mai buni impresari din Europa.

Cât de important e pentru un transfer reușit?

– E într-adevăr important, acum rămâne de văzut în cazul meu.

De ce ai atât de puține meciuri la națională?

– Acum vreo patru ani, în mandatul lui Dică, am avut o perioadă mai bună, dar nu eram chemat. Probabil că meritam mai mult, dar așa a fost să fie. Sunt bucuros că sunt la echipa națională și asta e tot ce contează. Cât voi juca, trebuie să dau totul pentru acest tricou!

De ce nu reușesc fotbaliștii români în străinătate? „Cred că acolo nu te așteaptă nimeni”

Nu știu de ce nu reușesc fotbaliștii români în străinătate, pentru că nu am avut încă șansa asta. Tu-mi dai exemplele Ianis Hagi și Răzvan Marin ca fiind excepțiile din acea generație care a făcut semifinală de Euro la tineret. Ce să zic? Probabil e nevoie de mai mult timp de adaptare, pentru că acolo cred că nu te așteaptă nimeni. Ca și talent, părerea mea este că avem fotbaliști foarte buni acum în străinătate” – Florin Tănase

„Eu nu i-aș numi steliști pe cei de la CSA. Nu știu ce interese au să susțină echipa aia din liga a doua”

Ai spus mereu că FCSB e Steaua. De ce crezi că fanii de la CSA îi înjură pe jucătorii de la FCSB, deși toți se consideră steliști?

– Eu sincer nu i-aș numi steliști pe cei de la CSA. Ce steliști pot fi când știu și ei în adâncul inimii că ? Echipa din Liga 1 este iubită de milioane de suporteri, și din țară, și din diaspora. Iar dovada cea mai clară este că jucăm cu stadioanele pline peste tot!

E opțiunea celor de la CSA să creadă că echipa lor e Steaua…

– Nu știu ce interese au de merg și susțin echipa aia din liga a doua! Dacă erau steliști adevărați, cu siguranță erau lângă noi. Dar noi avem alături care, după părerea mea, este cea mai frumoasă peluză din România. Iar în ultimul sezon au început să vină tot mai mulți oameni la stadion pentru noi, ceea ce mă bucură foarte mult.

„Păstrând proporțiile, Steaua are ceva din ADN-ul celor de la Real Madrid, un club imens”

E normal ca FCSB să nu fie lăsată să joace pe Ghencea?

– Am mai spus-o, nu mi se pare normal, dar numai la noi în România e posibil să se întâmple așa ceva.

Cine crezi că se opune, de fapt?

– Cineva care sigur nu este stelist, ca să dau un răspuns diplomatic. Un rol în crearea acestei situații a avut și , care nu este din fenomen și care cred că este cel mai antipatic personaj din fotbalul românesc! S-a băgat în fotbal și cred că a făcut foarte mult rău!

Apropo de stelism. Păstrând proporțiile, crezi că Steaua seamănă cu Real Madrid ca ADN? Vorbesc de clubul cluburilor…

– Real Madrid este un club imens, dar, cum spui tu, păstrând proporțiile, se poate spune și așa. Mai ales că Steaua a avut și ea atâtea calificări consecutive în grupele europene, a luat Cupa, a avut reveniri incredibile în multe partide internaționale! Mai puțin în ultimul timp, din păcate…

„Steaua – Dinamo e cel mai frumos derby din fotbalul românesc și acum nu-l mai avem”

Din Liga Campionilor, în liga secundă. Te-a surprins retrogradarea lui Dinamo?

– Sincer, nu m-a surprins, dar eu unul nu-mi doream să retrogradeze. Era frumoasă rivalitatea noastră, erau derby-uri cu stadioane pline și adrenalină. Meciuri pentru care te apuci de fotbal. Steaua – Dinamo e cel mai frumos derby din fotbalul românesc și acum nu-l mai avem.

Te-ai uitat la ultimul meci, Dinamo – U Cluj?

– Da, normal că m-am uitat. Chiar și mie mi-a părut rău că ! Erau supărați și unii colegi de-ai mei de la lot, dinamoviști, dar era de așteptat să se ajungă aici. S-au adunat prea multe în ultimii ani la Dinamo și cred că era cam greu să scape de datorii.

„La 16 ani, Dinamo m-a ofertat! Îmi oferea cazare și un salariu mare, dar am ales să merg la Hagi”

Tu ai avut vreodată discuții să ajungi la Dinamo?

– Da, am avut înainte să merg la Hagi. Țin minte că eram la juniori republicani B, într-un cantonament în Ungaria, la lacul Balaton. Tatăl meu m-a întrebat unde vreau să merg. Vorbise cu cei de la Dinamo și îmi ofereau cazare în București și un salariu destul de mare pentru vârsta aceea. Tata mi-a zis că mă vrea și Hagi la Academie și atunci am ales fără să stau să mă gândesc prea mult. „ !”, i-am zis. Prin 2000 se întâmpla, aveam vreo 16 ani când Dinamo m-a ofertat…

Sunt prea mulți bani în fotbalul românesc la ce rezultate avem?

– Nu cred că sunt prea mulți. Îi dau exemplu pe vecinii noștri din Ungaria unde sunt mai mulți bani ca la noi și nu prea au rezultate, poate exceptând naționala lor în ultimul timp… Vorbesc în principal ce salarii au ei la echipele mici, nu neapărat la echipele mari. În România, la echipele mici sunt salarii de câteva mii de euro și nici pe ăia nu îi iei că falimentează clubul.

30.000 de euro este salariul lunar al căpitanului de la FCSB, intrat în vigoare la prelungirea contractului care expiră pe 30 iunie 2025

Trei cuvinte pentru cei trei tineri de milioane ai lui Gigi Becali, Olaru, Tavi Popescu, Ianis Stoica: „Grozav”, „Talent”, „Calitate”

Tavi Popescu, Olaru, Ianis Stoica. Sunt jucători de milioane de euro cum anunță Gigi Becali?

– Da, sunt jucători foarte buni. Ca să-i luăm pe rând. este un jucător grozav pe care cred că orice antrenor și l-ar dori în echipă. Un mijlocaș care face foarte bine și faza defensivă, și cea de atac, apare la finalizare. La se vede că este un talent foarte mare, are dribling, execuții și cu siguranță va ajunge fotbalist foarte bun. nu a jucat prea mult anul trecut, dar este un tânăr cu foarte multă calitate. E greu să-l evaluezi acum, deoarece nu a avut destule meciuri ca titular. Dar când a intrat și-a făcut treaba.

Sfatul lui Gică Hagi: „Tu trebuie să fii primul care să-și dorească să fii cel mai bun, nu cei de lângă tine!”

De la Gică Hagi am primit un sfat foarte important și de atunci am grijă să-l urmez. Sună ceva de genul nu contează ce-ai făcut ieri, contează doar ce faci azi și ce o să faci mâine. E vorba de mentalitatea de învingător. A doua zi, chiar dacă ai câștigat un meci, trebuie să muncești și mai mult ca să ridici nivelul. Și mi-a mai spus o chestie de ținut minte. Tu trebuie să fii primul care să-și dorească să fii bun, nu cei de lângă tine. Așa o să ajungi bun, foarte bun, cel mai bun!” – Florin Tănase

„Copilul este un dar pe care eu și soția l-am primit de la Dumnezeu”

Cât a contat în viața ta și a soției tale, Medeea, nașterea copilului?

– Foarte mult! Este un . Suntem foarte fericiți, ne-am dorit foarte mult acest copil.

Ești un om credincios. Cât de importantă e credința pentru tine?

– E foarte importantă. Părerea mea este că fără credință în Dumnezeu nu poți face nimic în viață.

Cum ar arăta viitorul perfect pentru tine, și profesional, și personal?

– Să câștig titlul cu Steaua și să ne calificăm cu echipa națională la campionatul european. Familial, îmi doresc să fim sănătoși, copilul să fie sănătos, familiile noastre să fie sănătoase! Doamne ajută!