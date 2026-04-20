Partida Farul – FCSB, din etapa a 5-a a play-out-ului SuperLigii, s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-2. Radaslavescu a deschis scorul spre finalul primei reprize, însă campioana en-titre a întors rezultatul prin golurile marcate de Joao Paulo, Cisotti și Tănase. Pentru „marinari” a mai punctat și Alibec, profitând de o intervenție neinspirată a lui Târnovanu. La finalul duelului, Florin Tănase a dezvăluit ce dialog a avut cu Mirel Rădoi.

Florin Tănase l-a întrebat pe Mirel Rădoi dacă pleacă de la FCSB. Răspunsul primit

și că urmează să o antreneze pe formația turcă. În ciuda acestui fapt, persistă un aer de confuzie, tehnicianul de la FCSB refuzând să ofere o declarație clară în acest sens. Mai mult decât atât, nici măcar Gigi Becali nu știe ce gândește finul său.

La scurt timp după Farul – FCSB, Florin Tănase a dezvăluit că l-a întrebat direct pe antrenor dacă va rămâne. Spre surprinderea tuturor, Mirel Rădoi nu a transmis nici măcar jucătorilor săi ce plănuiește în viitorul apropiat. Deși se știa că va pregăti echipa până la finalul stagiunii, situația lui Rădoi rămâne neclară.

„Cred că încrederea 100% se va recăpăta când va începe sezonul următor. E dezamăgire mare să joci în play-out. (n.r. – Rămâne Mirel până la final?) Am văzut și eu, s-a discutat. Nu a zis nimic, eu chiar l-am întrebat ieri când am plecat de la bază. Nu ne spune nimic. Nu știm dacă va pleca. Urmează să vă lămurească dânsul”, a declarat Florin Tănase, la flash-interviu.

Ce a declarat Mirel Rădoi despre viitorul său la FCSB

. Antrenorul a refuzat să ofere un răspuns public, iar decizia sa va fi anunțată mai întâi de club, nu în presă. Cu mult umor, Rădoi a evitat și celelalte întrebări referitoare la următorul pas pe care îl pregătește.

„Nu știu. Deocamdată sunt aici, sunt antrenorul FCSB-ului. O să vedem de mâine, când o să ajungem la București. Lucrurile astea dacă ar trebui discutate, aș face-o, în primul rând, cu clubul, și nu aș face-o public. Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, să știți că chiar dacă nu am Bacalaureat, și par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul”, a declarat Mirel Rădoi după Farul Constanța – FCSB 2-3.