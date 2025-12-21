Sport

Florin Tănase le-a pus gând rău rivalelor din SuperLiga: „Nu ştiu cât de siguri sunt de play-off! Se pot schimba multe”

Florin Tănase a marcat din penalty golul de 2-0 în FCSB - Rapid, iar la final le-a pus gând rău rivalelor, spunând că nicio echipă nu este sigură de prezenţa în play-off.
Marian Popovici
21.12.2025 | 23:25
Florin Tănase le-a pus gând rău rivalelor din SuperLiga: "Nu ştiu cât de sigur sunt de play-off! Se pot schimba multe". Sursa: sportpictures.eu
FCSB a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Rapid şi se apropie la opt puncte de giuleşteni la finalul anului. Darius Olaru şi Florin Tănase au marcat golurile roş-albaştrilor, iar oaspeţii au redus din handicap prin Dobre.

Florin Tănase, mesaj pentru rivale: „Nu ştiu cât de siguri sunt de play-off”

La final, Florin Tănase a declarat că FCSB a ameninţat rivalele din SuperLiga că nicio echipă nu este sigură de prezenţa în play-off, iar câteva rezultate negative pot să schimbe dramatic clasamentul:

„Trebuie să facem o pregătire bune în cantonament. Vacanța e scurtă. Nu o să pierdem foarte mult, dar trebuie să ne întoarcem cu dorința asta mare de a demonstra că suntem cea mai bună echipă din România.

Nu mi se pare, suntem (n.r. cea mai bună echipă din România). Să ne uităm și mai sus. Nu știu cât de siguri sunt ei de play-off, în 2-3-4 meciuri se pot schimba multe”, a declarat Florin Tănase la flash-interviu”, a spus Tănase.

Jucătorul FCSB-ului abia aşteaptă vacanţa: „O să fie scurtă, dar avem nevoie”

„Decarul” roş-albaştrilor abia aşteaptă vacanţa de Crăciun, spunând că a fost un sezon obositor şi chiar dacă va fi o scurtă vacanţă, jucătorii au nevoie de această pauză înaintea cantonamentului de iarnă:

„A fost o victorie mare în derby. Suntem fericiți. Cred că că am făcut o primă repriză foarte bună. După aceea, ei în doua repriză au avut controlul jocului. Dar, per total, cred eu că este o victorie meritată a noastră.

Așa ne place nouă, să trăim cu emoții. Cred că și în prima repriză trebuia să mai forțăm să marcăm. Dar e bine că s-a terminat așa, nu mai contează. De aia este frumos fotbalul, că sunt emoții.

Parcă ne-am fi dorit să se termine. A fost obositor. Eu îmi doresc o mică vacanță. O să fie scurtă, dar avem nevoie. După, trebuie să fim conștienți de ce trebuie să facem, cum am fost în ultimele meciuri”, a spus Tănase.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
