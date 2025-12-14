Florin Tănase nici nu concepe ca FCSB să nu prindă play-off-ul: „În vară ne-am reunit cu alte gânduri! Lipseşte doar încrederea”. Ce spune de lupta la titlu

ADVERTISEMENT

Prezent la SUPER GALA FANATIK 2025, Florin Tănase a analizat parcursul FCSB-ului din acest sezon, unul sub așteptări, formația „roș-albastră” fiind implicată în lupta pentru un loc de play-off. Fotbalistul campioanei a vorbit și despre șansele pe care echipa sa le are la cucerirea unui nou titlu.

Florin Tănase nu concepe ca FCSB să nu prindă play-off-ul

FCSB a avut un start nefast de sezon în Superliga și ocupă momentan locul 10, fiind la 3 puncte distanță de ocupanta locului 6, UTA. Florin Tănase a vorbit despre situația din clasament a „roș-albaștrilor”, internaționalul român fiind de părere că echipa nu va rata calificarea în play-off.

„Nu ne așteptam să pierdem atâtea meciuri în această jumătate de sezon, în vară ne-am reunit cu alte gânduri. Dar, știm că avem jucători de valoare în echipă, cred că ne lipsește încrederea. Odată cu încrederea, vor veni și rezultatele. La fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim atenți, dar eu cred că nu se pune problema să nu prindem play-off-ul”, a afirmat Florin Tănase la .

Câștigă FCSB un nou titlu? Ce a declarat Florin Tănase

FCSB ar avea nevoie de un parcurs aproape perfect pentru a câștiga al treilea titlu consecutiv în Superliga, ținând cont de distanța care există momentan între gruparea „roș-albastră” și liderul Rapid. „Ar fi penibil să ne gândim la titlu când nici măcar nu suntem pe loc de play-off. Trebuie să ajungem pe loc de play-off și după aceea putem vorbi de ceva mai mare”, a declarat Florin Tănase, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fotbalistul FCSB-ului a vorbit și despre : „Sunt onorat să primesc acest premiu, această distincție. Înseamnă că am muncit foarte bine și sunt fericit pentru acest lucru”.

Câte goluri a înscris Florin Tănase în acest sezon

Florin Tănase se numără printre fotbaliștii cu cele mai multe minute jucate pentru FCSB în acest sezon, fiind depășit doar de doi coechipieri, Ștefan Târnovanu și Siyabonga Ngezana. Internaționalul român a ratat doar patru partide, trei în preliminariile cupelor europene, din cauza unei suspendări, și jocul cu UTA din Cupa României, când a fost menajat.

Tănase este golgheterul celor de la FCSB în actuala stagiune, având 10 goluri în toate competițiile, ultimul dintre ele fiind unul extrem de important, cel . Acesta a oferit și două assist-uri coechipierilor în acest sezon, fiind pe primul loc într-un clasament al fotbaliștilor cu cele mai multe contribuții decisive, la egalitate cu Daniel Bîrligea (7 goluri și 5 pase decisive).

