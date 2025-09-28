Florin Tănase, noul golgheter din SuperLiga! „Decarul” FCSB-ului are un procentaj excelent după reușita cu Oțelul

Florin Tănase (30 de ani) este noul golgehter din SuperLiga, după ce . „Decarul” campioanei en-titre a marcat dintr-un penalty obținut de Juri Cisotti (32 de ani).

ADVERTISEMENT

Florin Tănase, golgheter detașat în SuperLiga

FCSB a început excelent actul secund al meciului cu Oțelul din etapa a 11-a. Intrat pe teren la pauză, fostul jucător al moldovenilor, Juri Cisotti, a obținut un penalty, după un fault comis de portarul Cosmin Dur-Bozoancă.

Cel care și-a asumat responsabilitatea să execute de la 11 metri a fost nimeni altul decât specialistul momentelor de acest gen, Florin Tănase. „Tase” a luat mingea și a așezat-o pe punctul cu var după o scurtă discuție cu Darius Olaru și Daniel Bîrligea.

ADVERTISEMENT

Dur-Bozoancă a plonjat în dreapta sa, acolo unde a executat Florin Tănase, dar șutul „decarului” a fost unul puternic și nu a putut fi apărat. FCSB a deschis astfel scorul pe Arena Națională, iar . – vezi

Ca urmare a golului marcat în poarta Oțelului, Florin Tănase este noul golgheter al campioantului. „Tase” i-a devansat pe Alexandru Dobre, Ștefan Mailat și Steven Nsimba, fiecare cu câte 5 goluri.

ADVERTISEMENT

„Decarul” FCSB-ului, procentaj excelent de la punctul cu var

Florin Tănase, care a ieșit golgheterul SuperLigii în sezoanele 2021-2022 și 2022-2023, este un adevărat maestru al loviturilor de la 11 metri. De-a lungul carierei, internaționalul român n-a ratat decât 2 penalty-uri.

ADVERTISEMENT

Prima dată s-a întâmplat pe 22 decembrie 2019, într-un FCSB – Universitatea Craiova 2-0. A doua oară a fost pe 15 iulie 2021, când roș-albaștrii au remizat alb pe terenul lui FC Botoșani.

43 de goluri din 45 de penalty-uri a marcat în carieră Florin Tănase

4 goluri a înscris Tănase de la 11 metri în acest sezon