Florin Tănase nu a plecat cu FCSB în cantonamentul din Olanda! Ce se întâmplă cu Mihai Lixandru, aproape de transfer. Video

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FCSB a plecat vineri dimineață în cantonamentul din Olanda. Cumva de așteptat în contextul dat, Florin Tănase (31 de ani) nu a făcut deplasarea alături de coechipierii săi pentru stagiul de pregătire de la Venray. Mijlocașul ofensiv nu a ajuns la un acord cu patronul Gigi Becali (68 de ani) pentru prelungirea contractului care expiră peste doar câteva zile.

Florin Tănase nu a plecat cu FCSB în cantonamentul din Olanda

De altfel, această chestiune referitoare la plecarea în cantonament era așteptată de ceva timp, Așadar, dacă lucrurile se mențin pe această linie, sunt șanse ca internaționalul român să părăsească echipa roș-albastră în scurt timp. Mai ales că pare că relația lui cu omul de afaceri din Pipera s-a deteriorat într-o anumită măsură în ultimele zile, după ce

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În schimb, , a făcut deplasarea pentru acest stagiu de pregătire. Așadar, urmează ca el să se antreneze în regim normal alături de coechipierii săi în perioada următoare, iar ulterior, în cazul în care mutarea respectivă se va concretiza, să plece la noua echipă direct din cantonamentul din Olanda.

Cum a comentat Mihai Stoica situația lui Florin Tănase

Revenind la Florin Tănase, Mihai Stoica (61 de ani) a transmis că foarte probabil urmează ca fotbalistul să mai discute cu Gigi Becali despre prelungirea contractului său, astfel încât s-ar părea că situația nu este încă tranșată în totalitate. Așadar, șanse destul de mari ca tocmai din acest motiv jucătorul să nu fi plecat acum în cantonament, pentru ca în aceste zile să se încerce identificarea unei soluții în această speță.

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„Eu n-am absolut niciun rol în situația asta. Discuția a început acum vreo două săptămâni. A fost o discuție, a rămas să mai vorbească, n-au mai vorbit. Florin Tănase a fost în concediu. Probabil vor discuta. Relația a fost și în afara fotbalului. Gigi l-a considerat prieten și în afara fotbalului. Eu tot ce pot să spun e că îmi doresc jucători super motivați, jucători care se gândesc numai la fotbal. Pentru mine, la momentul ăsta, prototipul jucătorului pe care mi-l doresc la FCSB e Juri Cisotti”,

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Fotbaliștii de la FCSB la plecarea în cantonamentul din Olanda