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Florin Tănase nu a plecat cu FCSB în cantonamentul din Olanda! Ce se întâmplă cu Mihai Lixandru, aproape de transfer. Video

FCSB a plecat în cantonamentul din Olanda fără vedeta Florin Tănase! Mijlocașul nu s-a înțeles cu Gigi Becali privind prelungirea contractului! Ce se întâmplă cu Mihai Lixandru
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.06.2026 | 10:08
Florin Tanase nu a plecat cu FCSB in cantonamentul din Olanda Ce se intampla cu Mihai Lixandru aproape de transfer Video
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Florin Tănase nu a plecat cu FCSB în cantonamentul din Olanda. Foto: captură Facebook
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FCSB a plecat vineri dimineață în cantonamentul din Olanda. Cumva de așteptat în contextul dat, Florin Tănase (31 de ani) nu a făcut deplasarea alături de coechipierii săi pentru stagiul de pregătire de la Venray. Mijlocașul ofensiv nu a ajuns la un acord cu patronul Gigi Becali (68 de ani) pentru prelungirea contractului care expiră peste doar câteva zile.

Florin Tănase nu a plecat cu FCSB în cantonamentul din Olanda

De altfel, această chestiune referitoare la plecarea în cantonament era așteptată de ceva timp, după cum FANATIK a informat în exclusivitate recent. Așadar, dacă lucrurile se mențin pe această linie, sunt șanse ca internaționalul român să părăsească echipa roș-albastră în scurt timp. Mai ales că pare că relația lui cu omul de afaceri din Pipera s-a deteriorat într-o anumită măsură în ultimele zile, după ce fotbalistul i-a cerut finanțatorului clubului o sumă foarte mare cu titlu de împrumut. 

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În schimb, Mihai Lixandru (25 de ani), cel care este destul de aproape de un transfer în străinătate, în MLS, după cum a informat recent chiar Gigi Becali, a făcut deplasarea pentru acest stagiu de pregătire. Așadar, urmează ca el să se antreneze în regim normal alături de coechipierii săi în perioada următoare, iar ulterior, în cazul în care mutarea respectivă se va concretiza, să plece la noua echipă direct din cantonamentul din Olanda.

Cum a comentat Mihai Stoica situația lui Florin Tănase

Revenind la Florin Tănase, Mihai Stoica (61 de ani) a transmis că foarte probabil urmează ca fotbalistul să mai discute cu Gigi Becali despre prelungirea contractului său, astfel încât s-ar părea că situația nu este încă tranșată în totalitate. Așadar, șanse destul de mari ca tocmai din acest motiv jucătorul să nu fi plecat acum în cantonament, pentru ca în aceste zile să se încerce identificarea unei soluții în această speță.

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„Eu n-am absolut niciun rol în situația asta. Discuția a început acum vreo două săptămâni. A fost o discuție, a rămas să mai vorbească, n-au mai vorbit. Florin Tănase a fost în concediu. Probabil vor discuta. Relația a fost și în afara fotbalului. Gigi l-a considerat prieten și în afara fotbalului. Eu tot ce pot să spun e că îmi doresc jucători super motivați, jucători care se gândesc numai la fotbal. Pentru mine, la momentul ăsta, prototipul jucătorului pe care mi-l doresc la FCSB e Juri Cisotti”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

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Fotbaliștii de la FCSB la plecarea în cantonamentul din Olanda

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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